ناشئ المقاولون يقضي فترة معايشة مع ريال بيتيس

ذكر نادي المقاولون العرب أن مجلس الإدارة وافق على قضاء الناشئ محمد عبد الناصر لفترة معايشة في نادي ريال بيتيس الإسباني.

وأفاد النادي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "وافق نادي المقاولون العرب على دعوة نادي ريال بيتيس الإسباني، للاعب محمد عبد الناصر، مواليد 2006، لقضاء فترة معايشة بالنادي الاسباني خلال الفترة المقبلة تمهيدا لضم اللاعب".

وأضاف "طلب نادي ريال بيتيس من مسؤولي نادي المقاولون العرب صورة من جواز سفر محمد عبد الناصر لإنهاء إجراءات سفره لإسبانيا".

وقال محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب: "محمد عبد الناصر سيلحق بعمر فايد في أوروبا وهو ما يعمل عليه النادي منذ فترة".

وانتقل عمر فايد إلى فنربخشة التركي هذا الصيف، لكن فريقه قرر إعارته إلى فريق نوفي بازار الصربي من أجل المشاركة في المباريات.

خبر في الجول – سبب تأخر انتقال عمر فايد من فنربخشة إلى نوفي بازار

ومن جانبه، قال محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب: "نستعد لتلك الخطوة بشأن الموافقة علي معايشة عبد الناصر بنادي ريال بيتيس الاسباني بوضع برنامج تغذية خاص بناء علي تحليل الـDNA الذي خضع له اللاعب فضلا عن توفير مدرس لتعليمه اللغة الإنجليزية".

وشدد أنه تم العمل في كل الاتجاهات لزيادة تركيز اللاعب في تجربته الاحترافية المنتظرة ونقل صورة مشرفة للاعب المصري في الخارج كما حدث مع محمد صلاح ومحمد النني وأخيرا عمر فايد.

وأتم المشرف العام علي الكرة بأن النادي يعمل منذ فترة طويلة مع اللاعبين المميزين من قطاع الناشئين وهناك رعاية مستمرة من شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول والذي قام بتصعيد عبد الناصر والدفع به في مباريات الدوري الموسم الماضي كأصغر لاعب مشاركة في الدوري المصري.

ودفع شوقي غريب باللاعب الصاعد والذي يبلغ من العمر 16 سنة و4 أشهر و8 أيام خلال مباراة المقاولون والاسماعيلي في الدوري المصري 2022-2023

video:1