تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 11:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - وست هام

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في قيادة فريقه لفوز مثير على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على ضيفه وست هام بنتيجة 3-1 وسجل الهدف الافتتاحي، في لقاء الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام وست هام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.8 درجة من عشرة كأفضل لاعبي الريدز.

وشاركه في متوسط التقييم نفسه أليكسيس ماك أليستر صانع الهدف الثاني.

وسجل صلاح 4 في 7 مباريات هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 312 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 190 هدفا وصنع 83 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول وست هام
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