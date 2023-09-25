كولر: تحفظت على أداء اللاعبين في الشوط الأول أمام سانت جورج

عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن سعادته بفوز فريقه على سانت جورج الإثيوبي، مؤكدا أن أداء الشوط الأول لم يكن على المستوى المطلوب.

وقال كولر عبر موقع الأهلي: "الفوز بثلاثية في مباراة الذهاب أمر في غاية الأهمية ومصدر اطمئنان بشكل كبير".

وأضاف "أتحفظ على أداء الفريق في الشوط الأول بسبب عدم الضغط بشكل أكبر والاكتفاء بالهدف الأول فقط وتحدثت مع اللاعبين بين الشوطين وطالبتهم بتقديم أداء مختلف في الشوط الثاني".

وواصل "نمتلك قائمة مميزة من اللاعبين، وهو أمر في غاية الأهمية في ظل ‏المباريات الكثيرة التي يخوضها الأهلي في جميع البطولات، وأن هذه القائمة تساعده في عملية ‏التدوير خلال المباريات وتعوض غياب أي لاعب".

وأردف "الجميع شاهد المستوى الذي قدمه الفريق خلال الموسم الماضي ‏والمردود الفني والبدني والذهني للاعبين إلى نهاية الموسم، ورغم عدم وجود الوقت ‏الكافي في فترة الإعداد للموسم الحالي، إلا أنني أبحث عن الوصول إلى أعلى مستوى خلال ‏المباريات المقبلة".

وأتم تصريحاته "سعيد بالحضور الجماهيري في المباراة وأتمنى حضور عدد أكبر في لقاء الإياب".

واستهل الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا بالفوز على سانت جورج الإثيوبي بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ32 من البطولة.

وخاض فريق سانت جورج مباراة الذهاب الخاصة به في استاد القاهرة لعدم تطابق ملعبه مع المواصفات الخاصة بالاتحاد الإفريقي لاستضافة المباريات.

ثلاثية فوز الأهلي جاءت بقدم حسين الشحات هدفين، وهدف من البديل أحمد عبد القادر.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 29 من شهر سبتمبر الجاري في استاد القاهرة أيضا.