دي زيربي: لعبنا أسوأ مباراة لنا أمام بورنموث.. وجروس لاعب فريد

وصف روبرتو دي زيربي المدير الفني لـ برايتون أداء فريقه أمام بورنموث بالأسوأ منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق.

وانتصر برايتون بنتيجة 3-1 على بورنموث في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، حيث حوّل تأخره لفوز في الشوط الثاني.

وقال دي زيربي في تصريحات نقلتها شبكة هيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "لعبنا أسوأ مباراة لنا منذ تولي المهمة، في موقفين أو 3 كنا محظوظين".

وأضاف "إنها أول مرة نلعب في بطولة أوروبية، ولذلك علينا أن نعتاد على خوض مباريات متتالية، غيرت الكثير من اللاعبين لأننا نريد إراحة البعض".

وأكمل "لا يمكن أن نفقد لاعبا مثل باسكال جروس أو لويس دانك في المباراة الأخيرة، علينا أن نتأقلم، لم نلعب بشكل جيد لكن أظهرنا شخصية",

وواصل "تحدثنا بين شوطي اللقاء لأن الأداء لم يكن كافيا، أردنا أن نضغط أكثر ونهاجم بحدة أكبر وأن نكون أكثر قوة".

وتابع "كارو ميتوما لاعب عظيم لكننا عانينا اليوم بدون جيسي مارش، جروس لاعب فريد بالنسبة لنا وخسارته أمر صعب".

وأتم "بالنسبة للاعبين الجدد من الصعب أن تلعب بنفس الجودة مثل اللاعبين الأخرين".

وسجل الياباني ميتوما ثنائية في الشوط الثاني بعد مشاركته كبديل بين شوطي اللقاء.

ورفع برايتون رصيده لـ 15 نقطة في المركز الثالث من الدروري الإنجليزي بعد مرور 6 جولات.