كأس الكونفدرالية - بقيادة عودة.. الهلال الليبي يتعادل خارج أرضه ضد رايون سبور

تعادل الهلال الليبي مع رايون سبور الرواندي بهدف لكل فريق على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقود محمد عودة المدرب المصري فريق الهلال الليبي.

تقدم رايون سبور بالهدف الأول في بداية الشوط الثاني.

وتعادل الهلال عن طريق عزو المريمي برأسية.

وتقام مباراة الإياب في الأسبوع المقبل على ملعب الهلال.

وسيكتفي الهلال بالتعادل بدون أهداف على ملعبه لضمان التأهل لدور المجموعات.