كأس الكونفدرالية - بقيادة عودة.. الهلال الليبي يتعادل خارج أرضه ضد رايون سبور

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 23:09

كتب : FilGoal

محمد عودة مدرب المقاولون العرب

تعادل الهلال الليبي مع رايون سبور الرواندي بهدف لكل فريق على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقود محمد عودة المدرب المصري فريق الهلال الليبي.

تقدم رايون سبور بالهدف الأول في بداية الشوط الثاني.

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وتعادل الهلال عن طريق عزو المريمي برأسية.

وتقام مباراة الإياب في الأسبوع المقبل على ملعب الهلال.

وسيكتفي الهلال بالتعادل بدون أهداف على ملعبه لضمان التأهل لدور المجموعات.

كأس الكونفدرالية الإفريقية الهلال الليبي محمد عودة
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