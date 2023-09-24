الشحات: الأهلي يضيف إلى أي لاعب.. وإمام عاشور إضافة كبيرة لنا

يرى حسين الشحات لاعب الأهلي أن فوز فريقه على سانت جورج الإثيوبي في بداية مشوار دوري أبطال إفريقيا أهم من تسجيله لهدفين في المباراة.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

واستهل الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا بالفوز على سانت جورج الإثيوبي بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ32 من البطولة. (طالع التفاصيل)

وقال الشحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأهم من تسجيل الأهداف هو تحقيق الفوز في بداية مشوار الفريق الإفريقي".

وأضاف "المنافسة في الأهلي دائما سواء على البطولات أو على مكانك في الملعب والجميع في الأهلي ينافس بشرف من أجل اللعب بشكل أساسي وكذلك يتمنى التوفيق لزميله في نفس مركزه".

وواصل "الأهلي هو من يضيف إلى اللاعب، واللاعب في الأهلي يحقق البطولات ويشارك في كأس العالم للأندية ولذلك التجديد مع النادي هو أمر طبيعي".

وأردف "الميزة في الأهلي أن أي لاعب جديد يدخل في الأجواء سريعا وهذا ما حدث مع إمام عاشور ورضا سليم".

وأتم تصريحاته "إمام عاشور لاعب كبير وإضافة لأي فريق ونحن سعداء بوجوده معنا ونتمنى أن نساعده وهو أيضا يساعدنا في تحقيق البطولات".