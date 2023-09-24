الأهلي يستهل حملة الدفاع عن لقبه الإفريقي بثلاثية في سانت جورج

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 21:56

كتب : عمرو عبد المنعم

الأهلي - سانت جورج

استهل الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا بالفوز على سانت جورج الإثيوبي بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ32 من البطولة.

وخاض فريق سانت جورج مباراة الذهاب الخاصة به في استاد القاهرة لعدم تطابق ملعبه مع المواصفات الخاصة بالاتحاد الإفريقي لاستضافة المباريات.

ثلاثية فوز الأهلي جاءت بقدم حسين الشحات هدفين، وهدف من البديل أحمد عبد القادر.

وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 29 من شهر سبتمبر الجاري في استاد القاهرة أيضا.

وصف المباراة

بدأ الأهلي المباراة بهجوم قوي وهدد حسين الشحات المرمى ثم بيرسي تاو ولكن دون تسجيل أهداف.

ونجح حسين الشحات في تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 28 بعد تمريرة من إمام عاشور.

وجاء الهدف بعدما راوغ حسين الشحات مدافع سانت جورج ثم سدد الكرة على يسار الحارس محرزا الهدف.

وبذلك يكون إمام عاشور نجح في صناعة 3 أهداف في أول 3 مباريات له مع الأهلي بعدما صنع هدفين في مباراة المصري السابقة في الدوري.

وسدد إمام عاشور كرة بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء إلا أن الحارس أبعدها لركنية.

وكاد محمد عبد المنعم أن يسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 37 بعد عرضية أرضية من كهربا وصلت له أمام المرمى إلا أن مدافع الأحمر سدد الكرة بعيدا.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني بدأ الأهلي بهجوم قوي وسدد إمام عاشور كرة اصطدمت في العارضة كاد أن يسجل منها الهدف الثاني لفريقه.

وأهدر كهربا فرصة الهدف الثاني من إنفراد بالمرمى بعد تمريرة من إمام عاشور لكنه سدد الكرة جوار القائم.

بعدها عاد حسين الشحات وسجل الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 57 بعد تمريرة من كهربا وتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

الهدف هو رقم 14 لحسين الشحات مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 66 بنزول صلاح محسن ومحمد الضاوي وأفشة بدلا من حسين الشحات وكهربا وإمام عاشور.

وكاد محمد الضاوي أن يسجل الهدف الثالث للأهلي بتسديدة قوية بالقدم اليمنى إلا أن الحارس تصدى له وأبعدها إلى ركنية.

وشارك الثنائي أحمد نبيل "كوكا" وأحمد عبد القادر بدلا من مروان عطية وبيرسي تاو.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع نجح أحمد عبد القادر في تسجيل الهدف الثالث للأهلي بمجهود فردي بعد مراوغة وتسديدة في الشباك بالقدم اليسرى.

لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثية دون رد.

الأهلي سانت جورج دوري أبطال إفريقيا
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