كلوب: تشكيل وست هام يتمتع يجودة واضحة.. وسعيد بالأداء الناضج للفريق
الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 21:27
كتب : FilGoal
كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن خوضه محادثة طويلة مع دافيد مويس مدرب وست هام قبل مواجهة الفريقين.
وحقق ليفربول الفوز على وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال كلوب عبر بي بي سي عقب المباراة: "واجهنا اليوم خصم قوي وتحدثت لمدة طويلة مع دافيد مويس قبل المباراة".
واستمر "الجودة التي يتمتع بها وست هام واضحة جدا وكان بإمكانهم التسبب في مشاكل للفريق اليوم، وحاولنا فرض سيطرتنا وخلق الفرص ولكن الأمر صعب جدا وكان علينا التعامل معه".
وأضاف "سعيد بالأداء الناضج اليوم وسعيد بالمباراة وبالأهداف الرائعة التي سجلناها".
الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 13 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المركز الثاني.
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