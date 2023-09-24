صلاح يسجل من جديد ويقود ليفرول للفوز على وست هام والانفراد بالمركز الثاني

واصل ليفربول نتائجه الإيجابية وحقق الفوز على وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب أنفيلد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية ليفربول في المباراة كل من محمد صلاح وداروين نونيز وديوجو جوتا بينما سجل جارود بوين هدف وست هام الوحيد.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 16 في المركز الثاني بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة الذي حقق العلامة الكاملة، بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة العاشرة في المركز السابع.

التشكيل

بدأ ليفربول المباراة بثلاثي هجومي مكون من لويس دياز ومحمد صلاح وداروين نونيز.

وصف المباراة

كاد وست هام أن يتقدم مبكرا في الدقيقة السادسة برأسية عن طريق توماس سوسيك ولكن أليسون تألق ومنع الفرصة.

وبعد دقيقتين مرت رأسية أخرى فوق المرمى من أنطونيو.

وحصل محمد صلاح على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 15 بعد مراوغة نايف أكرد.

وسجل صلاح ركلة الجزاء بنجاح ليوقع على الهدف الأول لليفربول.

video:1

محمد صلاح يحرز الهدف الثالث له في هذا الموسم #الدوري_الإنجليزي #ليفربول pic.twitter.com/5kdGYunTrI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 24, 2023

مساهمة صلاح بالهدف كانت هي الـ 16 برفقة توتنام خلال الـ 13 مباراة الأخيرة مع ليفربول.

وأصبح صلاح خامس لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يساهم بالأهداف في أول 6 جولات والثاني بعد إيرلنج هالاند في الموسم الماضي.

وأهدر صلاح فرصة الهدف الثاني في الدقيقة الـ 38 بتسديدة بجوار القائم.

وتعادل وست هام في الدقيقة الـ 42 برأسية من جارود بوين.

وقبل نهاية الشوط الأول مباشرة سجل كورتس جونس هدفا لليفربول ولكنه لم يحتسب لوجوده في وضعية تسلل.

وفي الشوط الثاني كاد داروين نونيز أن يسجل بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح ولكنه سدد بجوار المرمى.

وتقدم ليفربول بالهدف الثاني عن طريق داروين مستغلا تمريرة رائعة من ماك أليستر ليسدد بلمسة واحدة في الشباك بالدقيقة الـ 59.

وأضاف البديل ديوجو جوتا الهدف الثالث في الدقيقة الـ 84 بعد تمريرة رأسية من فيرجيل فان دايك.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد ليستر سيتي في دور الـ 32 من كأس الرابطة الإنجليزية قبل أن يحل ضياف على توتنام في الجولة السابعة من الدوري.

وفي مباراة أخرة أقيمت بنفس التوقيت حقق برايتون الفوز على بورنموث ثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم بورنموث عن طريق دومينيك سولانكي في الدقيقة الـ 25.

وتعادل برايتون بهدف بالخطأ عن طريق ميلوس كيركيز.

وبعد بداية الشوط الأول بدقيقة واحدة سجل ميتوما الهدف الثاني بصناعة من محمود داوود.

وأضاف ميتوما الهدف الثالث لبرايتون في الدقيقة الـ 77 بعد تمريرة من بيرفيس إستوبينيان.

بالفوز انفرد برايتون بالمركز الثالث بوصوله للنقطة الـ 15 وبفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.