برائعة ديماركو ضد إيمبولي.. إنتر يواصل انطلاقته في الدوري بالعلامة الكاملة

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 16:26

كتب : FilGoal

ديماركو - إنتر

واصل إنتر انطلاقته القوية في الدوري الإيطالي بتحقيقه العلامة الكاملة بعد الفوز على إيمبولي بهدف.

والتقى النيراتزوري أمام إيمبولي على ملعب كارلو كاستيلاني معقل إيمبولي.

وسجل هدف إنتر الوحيد فيديريكو ديماركو في الدقيقة 51 بعد تسديدة قوية رائعة من خارج منطقة الجزاء.

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ولعب إيمبولي المباراة بعد الهزيمة من روما بسبعة أهداف دون مقابل على ملعب الأوليمبيكو معقل ذئاب العاصمة.

وبفوز إنتر على إيمبولي تمكن من مواصلة تحقيقه الانتصارات المتتالية خلال الخمس جولات من بطولة الكالتشيو.

ويعتبر إنتر بجانب مانشستر سيتي وريال المدريد فقط تمكنوا من تحقيق العلامة الكاملة في الدوريات الخمس الكبرى.

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري بـ15 نقطة، بينما يتذيل إيمبولي الترتيب دون نقاط.

وكان إنتر قد تعادل أمام مضيفه ريال سوسيداد بهدف لكل منهما في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

إنتر ديماركو الدوري الإيطالي
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