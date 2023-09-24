انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(1) أستون فيلا.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي مع أستون فيلا، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق85: سانشيز يواصل تصدياته بتصديه تسديدة قوية من رامسي

ق79: سانشيز ينقذ تشيلسي بتصديه انفرادا من ديابي

ق74: مارتينيز يتصدى لكرة قوية من تشيلويل ويحافظ على تقدم أستون فيلا

ق72: جوووووووووول واتكينز يسجل الهدف الأول لأستون فيلا

ق67: نزول كول بالمر وأوجوتشوكوو وخروج إمزو فيرنانديز ونيكولاس جاكسون

ق60: خروج مودريك ونزول تشيلويل

ق57: طرد مالو جوستو بعد العودة لحكم الفيديو

ق50: جاكسون يتلقى الإنذار الخامس له وبالتالي سيتم إيقافه الجولة المقبلة لتراكم البطاقات

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الاول بالتعادل 0-0

ق43: أكسيل ديساسي يسجل الهدف الاول لتشيلسي لكن لم يحتسب بسبب التسلل

ق38: زانيولو يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء على الطائر وسانشيز يواصل تالقه بالتصدي لها

ق35: إنزو فيرنانديز يهدر فرصة كبيرة بعد تسديدة تذهب لخارج المرمى من داخل منطقة الجزاء

ق24: ماذا أهدرت يا جاكسون.. إيميليانو مارتينيز يتصدى لانفراد جاكسون

ق19: ركنية يخرجها دفاع تشيلسي ويقابلها لوكاس دين بتسديدة قوية يتصدى لها روبرت سانشيز حارس تشيلسي

بداية المباراة