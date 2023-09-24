انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(1) أستون فيلا.. نهاية المباراة

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 16:09

كتب : FilGoal

واتكينز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي مع أستون فيلا، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة:
ميرور: سباق مبكر بين تشيلسي وأرسنال على إيفان توني بوتشيتينو: تشيلسي كان يستحق الفوز.. 12 إصابة ولا يمكنني لوم أحد نيفيل: مشروع تشيلسي عشوائي ومجنون تعثر جديد.. تشيلسي يتعادل مع بورنموث

نهاية المباراة

ق85: سانشيز يواصل تصدياته بتصديه تسديدة قوية من رامسي

ق79: سانشيز ينقذ تشيلسي بتصديه انفرادا من ديابي

ق74: مارتينيز يتصدى لكرة قوية من تشيلويل ويحافظ على تقدم أستون فيلا

ق72: جوووووووووول واتكينز يسجل الهدف الأول لأستون فيلا

ق67: نزول كول بالمر وأوجوتشوكوو وخروج إمزو فيرنانديز ونيكولاس جاكسون

ق60: خروج مودريك ونزول تشيلويل

ق57: طرد مالو جوستو بعد العودة لحكم الفيديو

ق50: جاكسون يتلقى الإنذار الخامس له وبالتالي سيتم إيقافه الجولة المقبلة لتراكم البطاقات

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الاول بالتعادل 0-0

ق43: أكسيل ديساسي يسجل الهدف الاول لتشيلسي لكن لم يحتسب بسبب التسلل

ق38: زانيولو يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء على الطائر وسانشيز يواصل تالقه بالتصدي لها

ق35: إنزو فيرنانديز يهدر فرصة كبيرة بعد تسديدة تذهب لخارج المرمى من داخل منطقة الجزاء

ق24: ماذا أهدرت يا جاكسون.. إيميليانو مارتينيز يتصدى لانفراد جاكسون

ق19: ركنية يخرجها دفاع تشيلسي ويقابلها لوكاس دين بتسديدة قوية يتصدى لها روبرت سانشيز حارس تشيلسي

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي تشيلسي أستون فيلا
نرشح لكم
285 دقيقة بلا هدف.. تشيلسي يخسر مجددا أمام أستون فيلا صلاح يسجل من جديد ويقود ليفرول للفوز على وست هام والانفراد بالمركز الثاني أرسنال يحافظ على رقمه الصامد منذ 13 سنة بتعادل مثير أمام توتنام في دربي شمال لندن انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(1) وست هام انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (2)-(2) توتنام التشكيل - تغيير وحيد من بوكيتينو بعودة كايسيدو أمام أستون فيلا التشكيل - جيسوس ونيكيتياه أساسيان مع أرسنال.. وسون وماديسون يقودان توتنام تشكيل ليفربول - عودة فان دايك أمام وست هام.. صلاح مع نونيز في الهجوم
أخر الأخبار
ببطاقة حمراء وبدون أهداف.. السكة الحديد يتعادل مع لافيينا في افتتاح دوري المحترفين 5 دقيقة | الدرجة الثانية
خبر في الجول - عيد ومنصور في مقر الزمالك لإنهاء أزمة انتقالهما إلى المصري 8 دقيقة | الدوري المصري
"واحدة من أتعس كوارث أياكس".. إيقاف كلاسيكو هولندا بـ 55 دقيقة بسبب شغب الجماهير 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الألماني - فرانفكورت (0) (0) فرايبورج.. بداية اللقاء ومرموش أساسي 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
285 دقيقة بلا هدف.. تشيلسي يخسر مجددا أمام أستون فيلا 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
صلاح يسجل من جديد ويقود ليفرول للفوز على وست هام والانفراد بالمركز الثاني 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرسنال يحافظ على رقمه الصامد منذ 13 سنة بتعادل مثير أمام توتنام في دربي شمال لندن 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي أمام فرايبورج ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن