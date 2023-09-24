انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(1) أستون فيلا.. نهاية المباراة
الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 16:09
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي مع أستون فيلا، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة
ق85: سانشيز يواصل تصدياته بتصديه تسديدة قوية من رامسي
ق79: سانشيز ينقذ تشيلسي بتصديه انفرادا من ديابي
ق74: مارتينيز يتصدى لكرة قوية من تشيلويل ويحافظ على تقدم أستون فيلا
ق72: جوووووووووول واتكينز يسجل الهدف الأول لأستون فيلا
ق67: نزول كول بالمر وأوجوتشوكوو وخروج إمزو فيرنانديز ونيكولاس جاكسون
ق60: خروج مودريك ونزول تشيلويل
ق57: طرد مالو جوستو بعد العودة لحكم الفيديو
ق50: جاكسون يتلقى الإنذار الخامس له وبالتالي سيتم إيقافه الجولة المقبلة لتراكم البطاقات
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الاول بالتعادل 0-0
ق43: أكسيل ديساسي يسجل الهدف الاول لتشيلسي لكن لم يحتسب بسبب التسلل
ق38: زانيولو يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء على الطائر وسانشيز يواصل تالقه بالتصدي لها
ق35: إنزو فيرنانديز يهدر فرصة كبيرة بعد تسديدة تذهب لخارج المرمى من داخل منطقة الجزاء
ق24: ماذا أهدرت يا جاكسون.. إيميليانو مارتينيز يتصدى لانفراد جاكسون
ق19: ركنية يخرجها دفاع تشيلسي ويقابلها لوكاس دين بتسديدة قوية يتصدى لها روبرت سانشيز حارس تشيلسي
بداية المباراة