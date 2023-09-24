تشكيل ليفربول - عودة فان دايك أمام وست هام.. صلاح مع نونيز في الهجوم
الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 15:00
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة وست هام يوناتيد يوم الأحد.
ويحل وست هام ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد في سادس جولات الدوري الإنجليزي.
وعاد فيرجيل فان دايك إلى صفوف ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد الغياب لمباراتين بسبب الطرد أمام نيوكاسل يونايتد.
فيما يواصل ترينت ألكسندر أرنولد الغياب بسبب الإصابة.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أليسون بيكر
في الدفاع: أندي روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - جو جوميز
في الوسط: دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- كورتيس جونز
في الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح
ويحتل ليفربول المركز الثالث بـ13 نقطة.
فيما يأتي وست هام في المركز السادس بعشر نقاط.
video:1
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) توتنام.. انطلاق المباراة بعد قليل التشكيل - تغيير وحيد من بوكيتينو بعودة كايسيدو أمام استون فيلا التشكيل - جيسوس ونيكيتياه أساسيان مع أرسنال.. وسون وماديسون يقودان توتنام راشفورد يتعرض لحادث مروري مروع.. ويخرج دون إصابات جوارديولا: هذا ما فعله رودري في غرف الملابس بعد الطرد برونو: نعلم أننا نمر بفترة صعبة.. وانتظرت تمريرة إيفانز تين هاج: الفوز كان مهما بعد سلسلة صعبة.. وغرفة خلع الملابس متماسكة بهدف رائع من برونو.. مانشستر يونايتد يحقق فوزه الأول بعد 3 هزائم