تشكيل ليفربول - عودة فان دايك أمام وست هام.. صلاح مع نونيز في الهجوم

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لملاقاة وست هام يوناتيد يوم الأحد.

ويحل وست هام ضيفا على ليفربول في ملعب أنفيلد في سادس جولات الدوري الإنجليزي.

وعاد فيرجيل فان دايك إلى صفوف ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد الغياب لمباراتين بسبب الطرد أمام نيوكاسل يونايتد.

فيما يواصل ترينت ألكسندر أرنولد الغياب بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندي روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - جو جوميز

في الوسط: دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- كورتيس جونز

في الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الثالث بـ13 نقطة.

فيما يأتي وست هام في المركز السادس بعشر نقاط.

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