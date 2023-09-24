راشفورد يتعرض لحادث مروري مروع.. ويخرج دون إصابات

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 13:04

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد

تعرض ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد لحادث مروري قوي قبل ساعات.

وذكرت صحيفة ذا صن أن راشفورد تعرض للحادث بعد نهاية مباراة يونايتد ضد بيرنلي في سادس جولات الدوري الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن سيارة راشفورد التي تبلغ قيمتها 700 ألف جنيه استرليني تعرض لتلفيات عديدة.

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وقال مصدر لصحيفة ذا صن إن راشفورد أصيب بصدمة جراء الحادث لكنه لم يتعرض لإصابات خطيرة.

The star was shaken but unhurt following the collision on Carrington Spur

وهرع رجال الشرطة إلى موقع الحادث ولكن لم يتم اعتقال أي شخص، ولم يتم استدعاء سيارات الإسعاف.

Carrington Spur was littered with debris

وظهر برونو فرنانديز قائد يونايتد في مكان الحادث وتوقف بشكل عاجل لتقديم المساعدة، حسب ذا صن.

وشارك راشفورد كأساسي في المباراة التي حقق فيها مانشستر يونايتد الفوز على بيرنلي بهدف دون مقابل في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف المباراة الوحيد برونو فيرنانديز.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة التاسعة في المركز الثامن بفارق 4 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع.

ودخل مانشستر يونايتد المباراة بعد أن تلفى 3 هزائم متتالية في جميع البطولات.

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