جوارديولا: هذا ما فعله رودري في غرف الملابس بعد الطرد

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 12:11

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - رودري

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي موقف لاعبه رودريجو الذي تعرض للطرد أمام نوتنجهام فورست.

وتعرض روردي للطرد بداية الشوط الثاني من المباراة التي فاز بها سيتي 2-0 ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد قام رودري بالاعتذار للفريق داخل غرفة خلع الملابس".

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وأضاف "رودري عليه السيطرة على مشاعره، يمكنني الحصول على بطاقة صفراء، ولكن لا يمكنه أن يحصل على بطاقة حمراء".

وواصل "اللاعبون في الملعب عليهم السيطرة على مشاعرهم".

وأكمل "الجماهير والأجواء ساعدت اللاعبين على القتال في الشوط الثاني، يمكنك أن تكذب على شخص واحد، ولكن ليس على 60 ألف مشجع".

وتابع "لقد شاهد الجمهور أن اللاعبين لم يتكاسلوا، لقد فعلوا كل شيء للدفاع عن النتيجة في الشوط الثاني".

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 18 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة.

بينما تجمد رصيد نوتينجهام فورست عند النقطة 7 في المركز العاشر.

ثنائية مانشستر سيتي جاءت عن طريق فيل فودين وإيرلينج هالاند.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا رودري
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