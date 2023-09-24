برونو: نعلم أننا نمر بفترة صعبة.. وانتظرت تمريرة إيفانز

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 00:52

كتب : FilGoal

بيرنلي ضد مانشستر يونايتد

شدد برونو فيرنانديز أنه كان بانتظار التمريرة التي حصل عليها من جوني إيفان والتي سجل منها الهدف.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على بيرنلي بهدف دون مقابل في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز جاء بعد ثلاثة هزائم متتالية تعرض لها الفريق في جميع البطولات.

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وسجل برونو فيرنانديز هدف المباراة الوحيد بعد تمريرة رائعة من جوني إيفانز.

وقال فيرنانديز عبر شبكة TNT سبورتس: "تمريرة جوني إيفانز كانت رائعة، أعلم أنه يتمتع بصفات رائعة في اللعب بكلتا القدمين لذلك كنت انتظر التمريرة".

وواصل "نعلم أننا نمر بفترة صعبة لكننا نعلم أن بإمكاننا العودة منها، من الواضح أن الأداء اليوم لم يكن الأفضل لكننا حصلنا على الثلاث نقاط وهو أهم شيء".

وأضاف "كنا نعلم أن مباراة اليوم ستكون صعبة لأن بيرنلي يلعب بشكل جيد ولكي أكون صادقا لا اعتقد أن النقاط التي حصلوا عليها تعكس مدى جودتهم لذلك نحن سعداء بفوز اليوم".

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة التاسعة في المركز الثامن.

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