تين هاج: الفوز كان مهما بعد سلسلة صعبة.. وغرفة خلع الملابس متماسكة

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 00:43

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد

شدد إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على ضرورة الفوز الذي حققه فريقه بعد سلسلة صعبة من النتائج السلبية.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز على بيرنلي بهدف دون مقابل في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز جاء بعد ثلاثة هزائم متتالية تعرض لها الفريق في جميع البطولات.

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وقال تين هاج عبر شبكة بي بي سي: "بكل تأكيد كنا بحاجة إلى ذلك الفوز لأننا مررنا بسلسلة صعبة ضد خصوم جيدين لذلك كان لابد من تحقيق الفوز".

وتابع "روح الفرق وطريقة قتالهم كانت مبهرة وكنا فريق يهاجم بـ 11 لاعبا ويدافع بـ 11 ودعموا بعضهم البعض".

وواصل "الكثير من الأشياء كانت ضدنا مثل الإصابات والقرارات ولذلك كان علينا القتال وإيجاد نقطة تحول وهذا يظهر أن غرفة خلع الملابس متماسكة".

وأضاف "لعبنا كرة قدم جيدة في مراحل من جميع المباريات ولكن إذا كنت تريد الفوز عليك أن تفعل ذلك باستمرار".

وأكمل "في الموسم الماضي كانت شباكنا نظيفة في أكبر عدد من المباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز وكنا منضبطين واتبعنا القواعد وعندما نفعل ذلك يكون من الصعب اللعب ضد مانشستر يونايتد".

وأتم "جوني إيفانز أعطى الهدوء للفريق وكان رائعا مثل تمريرة الهدف".

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة التاسعة في المركز الثامن.

مانشستر يونايتد إريك تين هاج الدوري الإنجليزي الممتاز
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