بهدف رائع من برونو.. مانشستر يونايتد يحقق فوزه الأول بعد 3 هزائم

حقق مانشستر يونايتد الفوز على بيرنلي بهدف دون مقابل في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف المباراة الوحيد برونو فيرنانديز.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة التاسعة في المركز الثامن بفارق 4 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع.

ودخل مانشستر يونايتد المباراة بعد أن تلفى 3 هزائم متتالية في جميع البطولات.

التشكيل

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بجوني إيفانز وفيكتور لينديلوف في خط الدفاع.

حنبعل أساسي لأول مرة، وثلاثي في خط هجوم مانشستر يونايتد أمام بيرنلي 🔴📋#السبت_الكروي pic.twitter.com/D1aW9Kge9s — FilGoal (@FilGoal) September 23, 2023

أحداث المباراة

كاد برونو فيرنانديز أن يسجل الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس تألق في التصدي في الدقيقة السابعة.

وبعد دقيقتين منع أندري أونانا الهدف الأول لبيرنلي برأسية من جوش كولين.

ومنع القائم الهدف الأول لبيرنلي في الدقيقة الـ 16 عن طريق زكي العمدوني.

وتقدم جوني إيفانز لمانشستر يونايتد في الدقيقة الـ 24 برأسية ولكن الهدف ألغى لوجود راسموس هويلاند المتسلل أمام حارس المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة تقدم مانشستر يونايتد بهدف أول عن طريق برونو فيرنانديز بتسديدة رائعة على الطائر بعد تمريرة من إيفانز.

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الشوط الثاني لم يشهد الكثير من الفرص وتمكن مانشستر يونايتد من المحافظة على تقدمه.

وشهدت الدقيقة الـ 88 المشاركة الأولى لسفيان أمرابط بعد أن دخل بديلا لإيفان.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة في كأس الرابطة الإنجليزية ضد كريستال بالاس يوم 26 سبتمبر.