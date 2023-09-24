بهدف رائع من برونو.. مانشستر يونايتد يحقق فوزه الأول بعد 3 هزائم

الأحد، 24 سبتمبر 2023 - 00:05

كتب : FilGoal

بيرنلي ضد مانشستر يونايتد

حقق مانشستر يونايتد الفوز على بيرنلي بهدف دون مقابل في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف المباراة الوحيد برونو فيرنانديز.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة التاسعة في المركز الثامن بفارق 4 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع.

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ودخل مانشستر يونايتد المباراة بعد أن تلفى 3 هزائم متتالية في جميع البطولات.

التشكيل

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بجوني إيفانز وفيكتور لينديلوف في خط الدفاع.

أحداث المباراة

كاد برونو فيرنانديز أن يسجل الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس تألق في التصدي في الدقيقة السابعة.

وبعد دقيقتين منع أندري أونانا الهدف الأول لبيرنلي برأسية من جوش كولين.

ومنع القائم الهدف الأول لبيرنلي في الدقيقة الـ 16 عن طريق زكي العمدوني.

وتقدم جوني إيفانز لمانشستر يونايتد في الدقيقة الـ 24 برأسية ولكن الهدف ألغى لوجود راسموس هويلاند المتسلل أمام حارس المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة تقدم مانشستر يونايتد بهدف أول عن طريق برونو فيرنانديز بتسديدة رائعة على الطائر بعد تمريرة من إيفانز.

الشوط الثاني لم يشهد الكثير من الفرص وتمكن مانشستر يونايتد من المحافظة على تقدمه.

وشهدت الدقيقة الـ 88 المشاركة الأولى لسفيان أمرابط بعد أن دخل بديلا لإيفان.

وسيلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة في كأس الرابطة الإنجليزية ضد كريستال بالاس يوم 26 سبتمبر.

مانشستر يونايتد بيرنلي الدوري الإنجليزي
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