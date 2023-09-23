انتهت الدوري الإنجليزي - بيرنلي (0)-(1) مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بيرنلي ضد مانشستر يونايتد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق88. مشاركة سفيان أمرابط بدلا من جوني إيفان.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45. جوووووول رائع لمانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز بعد تمريرة من إيفانز ليسدد مباشرة في الشباك بطريقة جميلة.

إلغاء الهدف بسبب تواجد هويلاند في وضعية تسلل.

ق24. جوووووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق جوني إيقان إيفانز مستغلا ركنية نفذها رجيلون.

ق16. القائم يمنع الأول من من زكي عمدوني.

ق9. أونانا يتألق ويتصدى لرأسية من جوش كولين.

ق7. برونو يهدر فرصة الهدف الأول لمانشستر يونايتد.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل