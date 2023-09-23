جوارديولا: قدمنا مباراة استثنائية ضد نوتينجهام بسبب المرونة التي لعبنا بها

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 21:26

كتب : FilGoal

جوسيب جوارديولا

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه قد قدم مباراة استثنائية ضد توتينجهام فوريست بسبب اللعب في الكثير من دقائقها منقوص من لاعب.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على نوتينجهام بهدفين دون مقابل في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت بداية الشوط الثاني طرد رودري بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة.

أخبار متعلقة:
3 أهداف عكسية.. ساسولو يصعق يوفنتوس في مباراة الـ 6 أهداف تشكيل مانشستر يونايتد - المجبري أساسي أمام بيرنلي.. وأمرابط على مقاعد البدلاء رائعة مصطفى محمد تزين فوز نانت على لوريان في مباراة الأهداف الثمانية مران الزمالك - استمرار تأهيل فتوح وانتظام شيكابالا

وقال جوارديولا للصحفيين عقب المباراة: "قدمنا مباراة استثنائية في الشوط الأول وأيضا في الشوط الثاني بسبب مرونتنا وعملنا لأننا لعبنا 52 دقيقة بعشرة لاعبين لذا لم يكن الأمر سهلا لكننا كنا رائعين".

وتابع "اعتقد أن الطريقة التي لعبنا بها في الشوط الأول كانت مذهلة أمام فريق صعب بسبب اللياقة البدنية والوتيرة التي يتمتعون بها في الهجوم والآن يجب أن نتعافى من أجل المباراة المقبلة".

كما تحدث فيل فودين لاعب الفريق ومسجل الهدف قائلا: "سعيد بالأداء واعتقد أن الشوط الأول كان مذهلا بغض النظر عن الـ 10 دقائق الأخيرة التي شكلوا فيها بعض الخطورة علينا".

وأضاف "الشوط الثاني لم يكن كما توقعناه بسبب طرد رودري المبكر".

وأتم "اليوم أظهرنا شكل مختلف لأنفسنا ولذلك أنا فخور بالفريق".

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 18 محققا العلامة الكاملة حتى الآن.

مانشستر سيتي نوتينجهام الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
تشكيل مانشستر يونايتد - المجبري أساسي أمام بيرنلي.. وأمرابط على مقاعد البدلاء السادس على التوالي ورغم طرد رودري.. قطار مانشستر سيتي يعبر نوتينجهام انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (2)-(0) نوتينجهام.. فوز سادس للسماوي تشكيل مانشستر سيتي – هالاند وألفاريز ودوكو يقودون الهجوم أمام نوتنجهام لاعب يونايتد: لم يتعين على أونانا طلب الحديث بعد خطأه ضد بايرن.. كان قاسيا على نفسه مواعيد مباريات اليوم السبت 23-9-2023 والقنوات الناقلة.. برشلونة ومانشستر يونايتد وسيتي مؤتمر بوتشيتينو : أشعر بخيبة أمل.. وهذا موقف كايسيدو أمام أستون فيلا مؤتمر جوارديولا: خصومنا لا يفوتون الكثير من النقاط.. ويمنحنا ألفاريز الكثير
أخر الأخبار
جوارديولا: قدمنا مباراة استثنائية ضد نوتينجهام بسبب المرونة التي لعبنا بها 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
3 أهداف عكسية.. ساسولو يصعق يوفنتوس في مباراة الـ 6 أهداف 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد - المجبري أساسي أمام بيرنلي.. وأمرابط على مقاعد البدلاء 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رائعة مصطفى محمد تزين فوز نانت على لوريان في مباراة الأهداف الثمانية ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - استمرار تأهيل فتوح وانتظام شيكابالا ساعة | الدوري المصري
إيقافات وغرامات مالية.. عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
انتهت الدوري الإسباني – برشلونة (3) (2) سيلتا.. ريمونتادا في 8 دقائق 2 ساعة | الدوري الإسباني
الاتحاد يعلن تفاصيل إصابة هشام صلاح.. وموعد عودته 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 3 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن 4 الجزيري وفتوح وزيزو.. في الجول يكشف أسباب غيابات سباعي الزمالك أمام بيراميدز