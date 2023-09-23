جوارديولا: قدمنا مباراة استثنائية ضد نوتينجهام بسبب المرونة التي لعبنا بها

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه قد قدم مباراة استثنائية ضد توتينجهام فوريست بسبب اللعب في الكثير من دقائقها منقوص من لاعب.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على نوتينجهام بهدفين دون مقابل في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت بداية الشوط الثاني طرد رودري بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة.

وقال جوارديولا للصحفيين عقب المباراة: "قدمنا مباراة استثنائية في الشوط الأول وأيضا في الشوط الثاني بسبب مرونتنا وعملنا لأننا لعبنا 52 دقيقة بعشرة لاعبين لذا لم يكن الأمر سهلا لكننا كنا رائعين".

وتابع "اعتقد أن الطريقة التي لعبنا بها في الشوط الأول كانت مذهلة أمام فريق صعب بسبب اللياقة البدنية والوتيرة التي يتمتعون بها في الهجوم والآن يجب أن نتعافى من أجل المباراة المقبلة".

كما تحدث فيل فودين لاعب الفريق ومسجل الهدف قائلا: "سعيد بالأداء واعتقد أن الشوط الأول كان مذهلا بغض النظر عن الـ 10 دقائق الأخيرة التي شكلوا فيها بعض الخطورة علينا".

وأضاف "الشوط الثاني لم يكن كما توقعناه بسبب طرد رودري المبكر".

وأتم "اليوم أظهرنا شكل مختلف لأنفسنا ولذلك أنا فخور بالفريق".

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 18 محققا العلامة الكاملة حتى الآن.