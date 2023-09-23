تشكيل مانشستر يونايتد - المجبري أساسي أمام بيرنلي.. وأمرابط على مقاعد البدلاء

دفع إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد بالتونسي حنبعل المجبري في تشكيل فريقه الأساسي أمام بيرنلي.

حنبعل المجبري النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ويلعب مانشستر يونايتد ضد بيرنلي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام بملعب تيرف مور.

ويشارك الدولي التونسي المجبري بشكل أساسي مع مانشستر لأول مرة في الدوري.

بينما يجلس المغربي سفيان أمرابط لاعب منتخب المغرب على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت – فيكتور ليندلوف – جوني إيفانز – سيرخيو ريجيليون

الوسط: جنبعل المجبري – سكوت مكتوميناي – كاسيميرو – برونو فيرنانديز

الهجوم: ماركوس راشفورد – راسموس هويلوند

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، ويأتي بيرنلي في المركز الـ19 برصيد نقطة واحدة.