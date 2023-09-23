تشكيل مانشستر يونايتد - المجبري أساسي أمام بيرنلي.. وأمرابط على مقاعد البدلاء

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 21:10

كتب : FilGoal

حنبعل مجبري يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد

دفع إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد بالتونسي حنبعل المجبري في تشكيل فريقه الأساسي أمام بيرنلي.

حنبعل المجبري

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ويلعب مانشستر يونايتد ضد بيرنلي في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام بملعب تيرف مور.

ويشارك الدولي التونسي المجبري بشكل أساسي مع مانشستر لأول مرة في الدوري.

أخبار متعلقة:
السادس على التوالي ورغم طرد رودري.. قطار مانشستر سيتي يعبر نوتينجهام

بينما يجلس المغربي سفيان أمرابط لاعب منتخب المغرب على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت – فيكتور ليندلوف – جوني إيفانز – سيرخيو ريجيليون

الوسط: جنبعل المجبري – سكوت مكتوميناي – كاسيميرو – برونو فيرنانديز

الهجوم: ماركوس راشفورد – راسموس هويلوند

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، ويأتي بيرنلي في المركز الـ19 برصيد نقطة واحدة.

جنبعل المجبري مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
جوارديولا: قدمنا مباراة استثنائية ضد نوتينجهام بسبب المرونة التي لعبنا بها السادس على التوالي ورغم طرد رودري.. قطار مانشستر سيتي يعبر نوتينجهام انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (2)-(0) نوتينجهام.. فوز سادس للسماوي تشكيل مانشستر سيتي – هالاند وألفاريز ودوكو يقودون الهجوم أمام نوتنجهام لاعب يونايتد: لم يتعين على أونانا طلب الحديث بعد خطأه ضد بايرن.. كان قاسيا على نفسه مواعيد مباريات اليوم السبت 23-9-2023 والقنوات الناقلة.. برشلونة ومانشستر يونايتد وسيتي مؤتمر بوتشيتينو : أشعر بخيبة أمل.. وهذا موقف كايسيدو أمام أستون فيلا مؤتمر جوارديولا: خصومنا لا يفوتون الكثير من النقاط.. ويمنحنا ألفاريز الكثير
أخر الأخبار
جوارديولا: قدمنا مباراة استثنائية ضد نوتينجهام بسبب المرونة التي لعبنا بها 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
3 أهداف عكسية.. ساسولو يصعق يوفنتوس في مباراة الـ 6 أهداف 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد - المجبري أساسي أمام بيرنلي.. وأمرابط على مقاعد البدلاء 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رائعة مصطفى محمد تزين فوز نانت على لوريان في مباراة الأهداف الثمانية ساعة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - استمرار تأهيل فتوح وانتظام شيكابالا ساعة | الدوري المصري
إيقافات وغرامات مالية.. عقوبات الجولة الأولى من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
انتهت الدوري الإسباني – برشلونة (3) (2) سيلتا.. ريمونتادا في 8 دقائق 2 ساعة | الدوري الإسباني
الاتحاد يعلن تفاصيل إصابة هشام صلاح.. وموعد عودته 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 3 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن 4 الجزيري وفتوح وزيزو.. في الجول يكشف أسباب غيابات سباعي الزمالك أمام بيراميدز