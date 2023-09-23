السادس على التوالي ورغم طرد رودري.. قطار مانشستر سيتي يعبر نوتينجهام

واصل مانشستر سيتي انتصاراته في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز السادس على التوالي منذ بداية الموسم وهذه المرة على نوتينجهام فورست بهدفين دون رد.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 18 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة.

بينما تجمد رصيد نوتينجهام فورست عند النقطة 7 في المركز العاشر.

ثنائية مانشستر سيتي جاءت عن طريق فيل فودين وإيرلينج هالاند.

وصف المباراة

تقدم مانشستر سيتي مبكرا في الدقيقة 7 بهدف سجله فيل فودين بعد اختراق من كايل ووكر من الناحية اليمنى وعرضية أرضية قابلها فودين بستديدة قوية في الشباك.

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GOAL!



Phil Foden scores his first Premier League goal of the season thanks to a pinpoint pass from Rodri and a beautiful touch from Kyle Walker.



One touch stuff 👏#beINPL #MCINFO 🔵🔴 pic.twitter.com/t9SuGuaFBp — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 23, 2023

ثم أضاف هالاند الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 14 بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من الوافد الجديد ماتياس نونيز.

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واستمرت محاولات مانشستر سيتي لإحراز الهدف الثالث في الوقت المتبقي من الشوط الأول ولكن النتيجة لم تتغير لينتهي بتقدم السماوي بهدفين دون رد.

طرد في أول دقيقة

وفي أول دقيقة من الشوط الثاني وبعد مرور 20 ثانية فقط تعرض رودري لاعب وسط مانشستر سيتي للطرد.

وتلقى رودري الطرد بعدما اعتدى بالضرب على مورجان جيبس وايت لاعب نوتينجهام فورست بعد مشادة بين الثنائي.

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Nottingham Forest taking heed of Richard Keys' advice...



Rodri is sent off for stupidly pushing Morgan Gibbs-White in the throat!#beINPL #MCINFO 🔵 https://t.co/EkHjZeiDju pic.twitter.com/3UIGa6MAkL — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 23, 2023

وبعد الطرد أجرى جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي التبديل الأول بخروج جيرمي دوكو ونزول كالفين فيليبس.

ثم أخرج خوليان ألفاريز وشارك بدلا منه ناثان أكي.

ومرة أخرى نشبت مشادة بين إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي وأونيي مهاجم نوتينجهام، أسفرت عن حصول كل منهما على بطاقة صفراء.

وكاد هالاند أن يسجل الهدف الثالث بعد انطلاقة من ناثان أكي وعرضية قابلها بتسديدة مباشرة لكن الكرة مرت أعلى العارضة.

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في مباراة أخرى استطاع لوتون تاون تحقيق أول نقطة له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد التعادل مع ولفرهامبتون بهدف لكل فريق.

تقدم بيدرو نيتو لفريق ولفرهامبتون في الدقيقة 50، ثم تعادل لوتون من ركلة جزاء سددها المهاجم موريس.

ووصل ولفرهامبتون إلى النقطة الرابعة ويحتل المركز الـ15، بينما لا يزال لوتون في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وأخيرا تعادل كريستال بالاس مع ضيفه فولام سلبيا، ليصل الفريقين إلى النقطة 8 لكل منهما ويقع الفريقين في المركزين الثامن والتاسع على الترتيب.