الأهلي يرتدي ألوانه المعتادة أمام سان جورج

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 18:40

كتب : حسام نور الدين

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أسفر الاجتماع الفني لمباراة سان جورج الإثيوبي ضد الأهلي عن ارتداء الفريق لألوانه التقليدية.

ويلعب الأهلي ضد سان جورج في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي الحارس اللون الأزرق بالكامل.

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أما فريق سان جورج يرتدي الطاقم الأزرق بالكامل، والحارس يرتدي الطاقم الفسفوري.

ويفتتح الأهلي مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 من البطولة.

وتقام مباراة الذهاب الخاصة بفريق سان جورج في مصر على استاد القاهرة غدا الأحد المقبل 24 سبتمبر، والعودة أيضا تقام في القاهرة يوم 29 سبتمبر من الشهر ذاته.

الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوز في نهائي الموسم الماضي على الوداد المغربي، ليحصد البطولة رقم 11 في تاريخه.

وتأهل الأهلي بعدها المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، وتقام البطولة في السعودية شهر ديسمبر المقبل.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا سان جورج
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