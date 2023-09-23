انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (2)-(0) نوتينجهام.. فوز سادس للسماوي

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 16:55

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يستضيف مانشستر سيتي منافسه نوتنجهام فورست في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد.

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لمتابعة مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي

ق 78: هالاند يهدر الثالث بعد عرضية من أكي

ق 58: مشادة جديدة بين إيدرسون ومهاجم نوتينجهام

ق 52: خروج دوكو ونزول فيليبس

ق 46: طرد رودري

ق 14: جووووووول هالاند والثاني

ق 7:: جووووول فودين والأول

ق 3: ركلة حرة ينفذها ألفاريز والحارس يتصدى

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي نوتينجهام فورست
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