انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (2)-(0) نوتينجهام.. فوز سادس للسماوي
السبت، 23 سبتمبر 2023 - 16:55
كتب : FilGoal
يستضيف مانشستر سيتي منافسه نوتنجهام فورست في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد.
ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست.
لمتابعة مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام فورست دقيقة بدقيقة اضغط هنا.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي
ق 78: هالاند يهدر الثالث بعد عرضية من أكي
ق 58: مشادة جديدة بين إيدرسون ومهاجم نوتينجهام
ق 52: خروج دوكو ونزول فيليبس
ق 46: طرد رودري
ق 14: جووووووول هالاند والثاني
ق 7:: جووووول فودين والأول
ق 3: ركلة حرة ينفذها ألفاريز والحارس يتصدى
انطلاق المباراة
نرشح لكم
مصطفى يسجل بروعة ويقود نانت لفوزه الثاني بالدوري الفرنسي مباشر الدوري الإسباني – برشلونة (0) (1) سيلتا.. التعادل يضيع برعونة السادس على التوالي ورغم طرد رودري.. قطار مانشستر سيتي يعبر نوتينجهام تشكيل برشلونة - ألونسو وتوريس أساسيان ضد سيلتا.. وليفاندوفسكي يقود الهجوم قميص جديد وعودة للانتصارات.. القائد لياو يقود ميلان للفوز على هيلاس فيرونا بهدف رويس.. دورتموند يفوز على فولفسبورج ويواصل مطاردة الصدارة هاتريك هاري كين الأول.. بايرن يسحق بوخوم بسباعية انتهت الدوري الفرنسي - نانت (5)-(3) لوريان