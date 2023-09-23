خبر في الجول - فحص طبي أخير يحسم مصير تاو أمام سان جورج.. وموقف أكرم توفيق

سيخضع بيرسي تاو لاعب الأهلي لفحص طبي أخير لتحديد موقفه من مواجهة سان جورج.

ويستضيف الأهلي فريق سان جورج في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا مساء الأحد على استاد القاهرة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن تاو سيخضع لفحص طبي أخير وأن حالة اللاعب تحسنت لكن الجهاز الطبي لديه تخوفات وسيتم حسم موقفه من مواجهة سان جورج خلال ساعات.

في المقابل بات أكرم توفيق لاعب وسط حامل دوري أبطال إفريقيا جاهزا لخوض المباراة.

وتعرض بيرسي تاو جناح الأهلي للإصابة خلال مواجهة المصري في الجولة الافتتاحية من الدوري.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي في وقت سابق عبر الموقع الرسمي للنادي: "بيرسي تاو تعرض لكدمة شديدة في العضلة الأمامية".

ونجح تاو في تسجيل هدفين بشباك المصري ضمن فوز الأهلي بأربعة أهداف دون مقابل.

ويدافع الأهلي عن لقب الدوري بعدما حصد لقب الموسم الماضي للمرة 43 في تاريخه.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية عن تأجيل مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية بسبب مباراة الإياب بين الأحمر وسان جورج الإثيوبي.

وحصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع.

بينما تقام مباراة الإياب يوم 29 من شهر سبتمبر الجاري.