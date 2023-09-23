تشكيل مانشستر سيتي – هالاند وألفاريز ودوكو يقودون الهجوم أمام نوتنجهام
السبت، 23 سبتمبر 2023 - 16:19
كتب : Filgoal Team
أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة نوتنجهام فورست في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: إيدرسون
في الدفاع: مانويل أكانجي- يوشكو جفارديول- روبن دياز- كايل ووكر
في الوسط: ماتيوس نونيز- فيل فودين- رودري
في الهجوم: جوليان ألفاريز- إرلينج هالاند- جيريمي دوكو
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