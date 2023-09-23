تشكيل مانشستر سيتي – هالاند وألفاريز ودوكو يقودون الهجوم أمام نوتنجهام

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 16:19

كتب : Filgoal Team

هالاند

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي تشكيل فريقه لملاقاة نوتنجهام فورست في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

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في الدفاع: مانويل أكانجي- يوشكو جفارديول- روبن دياز- كايل ووكر

في الوسط: ماتيوس نونيز- فيل فودين- رودري

في الهجوم: جوليان ألفاريز- إرلينج هالاند- جيريمي دوكو

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