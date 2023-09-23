خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 15:33

كتب : أحمد الخولي

مارسيل كولر

تلقى مارسيل كولر مدرب الأهلي عرضان لتدريب الهلال والشباب.

ويمتد عقد كولر مع الأهلي لموسمين مقبلين بخلاف الموسم الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مارسيل كولر تلقى عرضين من الهلال والشباب بالدوري السعودي.

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المدرب السويسري وعد الأهلي بالاستمرار في منصبه والالتزام بتعاقده.

ويمنح تعاقد الأهلي مع كولر للمدرب السويسري حق الرحيل في الموسم المقبل مقابل دفع مليون يورو.

البرتغالي جورج جيسوس مدرب الهلال يمر بفترة صعبة بعد تراجع نتائج فريقه وفقدان صدارة الدوري لصالح اتحاد جدة.

فيما أقال الشباب المدرب الهولندي مارسيل كايزر وكلف خوان بروان مدرب الإسماعيلي السابق بتولي المهمة مؤقتا ويبحث عن مدير فني جديد.

وكان دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر قد أعرب عن سعادته بالثقة المتبادلة بين موكله ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكشف لامبرتي أن تلك الثقة أحد الأسباب الرئيسي لتجديد تعاقد كولر مع الأهلي رغم العروض المغرية المقدمة. (طالع التفاصيل)

وتوج الأهلي بـ 5 بطولات تحت قيادة كولر، هم الدوري المصري (2022-2023) وكأس مصر (2021-2022) وكأس السوبر المصري "مرتين" ودوري أبطال إفريقيا 2023.

ويستعد الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي.

مارسيل كولر الأهلي الهلال السعودي
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