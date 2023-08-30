وكيل كولر: ثقة رئيس الأهلي سبب رئيسي لتجديد التعاقد.. ورفض عرضا ضخما من السعودية

أعرب دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر عن سعادته بالثقة المتبادلة بين موكله ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكشف لامبرتي أن تلك الثقة أحد الأسباب الرئيسي لتجديد تعاقد كولر مع الأهلي رغم العروض المقدمة.

وقال لامبرتي عبر قناة أون تايم سبورتس: "تجربة الأهلي هي التعامل الأول لي في إفريقيا ولكن لست غريبا على المنطقة العربية، تعاملت مع لاعبين في السعودية والإمارات".

وتابع "كولر شخصية عظيمة وهو محترف جدا ويعمل في الأهلي وكأنه صاحب النادي، كولر سعيد في مصر وأعتقد أن كل صوره ومقاطع الفيديو له تثبت ذلك".

وشدد وكيل كولر "رئيس النادي الأهلي يثق في كولر 100% وهذا أساس قوي جدا لنجاح المدرب، وفي عالم كرة القدم للأسف هذا لا يحدث بصورة منتظمة والكثير من رؤوساء الأندية يتدخلون في عمل المدرب".

وأوضح "بالتأكيد واجه كولر مشاكل في بعض الأندية التي تولى قيادتها ولكن لم نواجه مثلا مشكلة وقت قيادة منتخب النمسا".

وكشف لامبرتي "أعلم النادي الأهلي ورئيسه من قبل قدوم كولر وذلك لأن المدلك الخاص بي مصري ويشجع الأهلي ودائما ما يتحدث معي عن النادي وتاريخه في كل مرة يكون الحديث أهلي أهلي أهلي".

وواصل "عندما تم عرض فكرة قيادة كولر للنادي الأهلي، أجريت مكالمة مشتركة بيني وبين كولر مع المدلك ليتحدث معه عن النادي وتاريخه".

وتابع "كولر أبلغني قبل القدوم إلى الأهلي أن فكرة كون رئيس النادي لاعب كرة قدم سابق سيسهل الأمور ويكون هناك تعاون من الطرفين للنجاح".

وبسؤاله عن العروض التي قُدمت إليه أجاب "بالفعل تلقينا عروضا خلال الفترة الأخيرة بينهم اثنين من السعودية أحدهم من فريق كان يرغب في ضمه قبل أن يأتي إلى الأهلي، والعرض الثاني كان جادا وطلب توقيعنا خلال 48 ساعة وبمقابل مادي ضخم جدا جدا جدا ولكن كولر أصر على عرض الأهلي".

وأضاف لامبرتي مازحا "أنا أكثر من توجعت من رفض كولر العرض السعودي لأن الفارق المادي كان ضخما وأكبر بكثير جدا من مفاوضات الأهلي وكان سيحصل على أحد أعلى الرواتب في السعودية".

وكشف "كولر تقدم بقائمة طلبات إلى الأهلي ولم يكن ذلك ضغطا على النادي ولكن من أجل الفترة المقبلة والثقة المتبادلة بينه وبين رئيس النادي سهلت الأمر نوعا ما".

وبسؤاله عن تجديد كولر تعاقده أوضح "أكرر مرة أخرى أن علاقته برئيس النادي والثقة الموجودة كانت سببا رئيسيا في التجديد وهو سعيد جدا بالعمل هنا".

وواصل "أرى من وجهة نظري أن مفاوضات التجديد كانت أصعب من مفاوضات القدوم أول مرة".

أما عن بند في التعاقد يسمح برحيل كولر في أي توقيت رد لامبرتي "لا أريد الحديث عن تفاصيل العقد، ولكن الثقة التي منحها لنا النادي وأن يكون التعاقد لثلاثة مواسم مقبلة وهي فترة طويلة وجيدة خاصة أن كولر لا يحب قيادة فريق لمدة سنة ويرحل".

وواصل "كولر كان مع منتخب النمسا وتعاقده انتهى وفي نفس الفترة حصل على عرض من منتخب بلاده سويسرا ولكنه كان يرى أن مشروعه مع النمسا لم ينته وهذا سبب اتخاذه لقرار الاستمرار ورفض عرض سويسرا".

وعن التتويج بدوري الأبطال كشف وكيل كولر :بعد المباراة التي خسرها الفريق بخمسة أهداف، كان هناك إحباطا بعدها ولكن كولر تحدث معي وأبلغني ربما هي رسالة لتغيير تفكيري وشدد على أن الفريق لم يخرج من البطولة رغم الهزيمة مثلما حدث مع الأرجنتين في كأس العالم بعد الخسارة الافتتاحية من السعودية وتغيير فكر الفريق حتى اللقب، لم يقل لي أنه سيتوج باللقب ولكن خطوة للتقدم".

واختتم لامبرتي تصريحاته "حضرت نهائي دوري الأبطال في المغرب، وكولر كان لديه إرادة غير طبيعية وثقة في التتويج باللقب بعد وصوله للنهائي، كانت لدي ثقة أيضا ولكن بمجرد دخولي الملعب بصراحة لم أر مثل تلك الأجواء من قبل وثقتي قلت تلقائيا من 70 إلى 60%".