لاعب يونايتد: لم يتعين على أونانا طلب الحديث بعد خطأه ضد بايرن.. كان قاسيا على نفسه

يؤمن جوني إيفانز مدافع مانشستر يونايتد أن زميله في الفريق وحارس المرمى أندري أونانا لم يتعين عليه الحديث لوسائل الإعلام عقب خطأه ضد بايرن ميونيخ.

وهُزم يونايتد يوم الأربعاء الماضي ضد بايرن في أليانز آرينا بأربعة أهداف لثلاثة في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة تسبب أونانا في استقبال الهدف الأول لبايرن بعد فشله في التصدي لتسديدة من ليروي ساني.

وعقب المباراة طلب أونانا إجراء مقابلة تليفزيونية واعتذر فيها عن خطأه وألقى باللوم على نفسه بسبب الهزيمة.

وتحدث إيفانز لقناة "تي إن تي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "إنه أمر كبير منه أن يقوم بذلك التصرف بالتحدث للإعلام، لم يتعين عليه القيام بذلك".

وأكمل "إنه أمر صعب للغاية على أي لاعب الانضمام لناد جديد وربما كان قاسيا على نفسه".

وتابع "لقد رأيت الكثير واختبرت ذلك بنفسي، أونانا يحل محل ديفيد دي خيا الذي كان هنا لفترة طويلة".

وأتم إيفانز "أتذكر بدايات دي خيا هنا كانت صعبة واستغرق بعض الوقت للتأقلم ومن ثم حظي بالمسيرة التي شاهدناها مع الفريق".