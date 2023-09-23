نجم المغرب مهدد بالغياب عن كأس إفريقيا

بات زكريا أبو خلال لاعب تولوز الفرنسي مهددا بالغياب عن منتخب المغرب في النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا.

وتقام البطولة في كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير المقبل إلى الـ11 من شهر فبراير.

وأعلن تولوز تعرض أبو خلال لإصابة قوية في الركبة خلال مواجهة الفريق أمام سانت جيلواز في الدوري الأوروبي.

وقال تولوز في بيان: " مهاجمنا أبو خلال سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر. سيتم إجراء فحوصات جديدة له لمعرفة المزيد عن طبيعة الإصابة ومدة غيابه، النادي وكل زملائه في الفريق يقدمون كل الدعم له".

وجاءت إصابة أبو خلال بمثابة ضربة قوية لنادي تولوز، إذ سيفقد خدمات المهاجم المغربي الذي سجل 3 أهداف بالموسم الحالي من الدوري الفرنسي.

أبو خلال ظهر بشكل مميز مع منتخب المغرب في كاس العالم 2022 وسجل هدفا رائعا في فوز أسود الأطلس على بلجيكا 2-0.

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بالحصول على المركز الرابع في النسخة الأخيرة منم كأس العالم الذي توج بلقبه منتخب الأرجنتين.