نجم المغرب مهدد بالغياب عن كأس إفريقيا

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 11:10

كتب : FilGoal

منتخب المغرب

بات زكريا أبو خلال لاعب تولوز الفرنسي مهددا بالغياب عن منتخب المغرب في النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا.

وتقام البطولة في كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير المقبل إلى الـ11 من شهر فبراير.

وأعلن تولوز تعرض أبو خلال لإصابة قوية في الركبة خلال مواجهة الفريق أمام سانت جيلواز في الدوري الأوروبي.

أخبار متعلقة:
أحمد عبد الرؤوف.. المدرب الأصغر في الدوري الذي أجمع الكل على نظامه تاليسكا: الانتصارات المتتالية نتاج عمل الجميع.. وواجهنا خصما صعبا فتح الله: ما حدث بعد مباراة الزمالك وبيراميدز "نرفزة ملعب".. ولسنا ملائكة مواعيد مباريات اليوم السبت 23-9-2023 والقنوات الناقلة.. برشلونة ومانشستر يونايتد وسيتي

وقال تولوز في بيان: " مهاجمنا أبو خلال سيغيب عن الملاعب لعدة أشهر. سيتم إجراء فحوصات جديدة له لمعرفة المزيد عن طبيعة الإصابة ومدة غيابه، النادي وكل زملائه في الفريق يقدمون كل الدعم له".

وجاءت إصابة أبو خلال بمثابة ضربة قوية لنادي تولوز، إذ سيفقد خدمات المهاجم المغربي الذي سجل 3 أهداف بالموسم الحالي من الدوري الفرنسي.

أبو خلال ظهر بشكل مميز مع منتخب المغرب في كاس العالم 2022 وسجل هدفا رائعا في فوز أسود الأطلس على بلجيكا 2-0.

وحقق منتخب المغرب إنجازا تاريخيا بالحصول على المركز الرابع في النسخة الأخيرة منم كأس العالم الذي توج بلقبه منتخب الأرجنتين.

أمم إفريقيا منتخب المغرب زكريا أبو خلال
نرشح لكم
مران الأهلي - انتظام اللاعبين بعد يوم راحة استعدادا للقاء سانت جورج طرح تذاكر لقاء الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا.. وتحديد الأسعار بمشاركة الأهلي.. أبو ظبي الرياضية تعلن إذاعة مباريات الدوري الإفريقي مجانا منافس قوي محتمل ينتظر الفراعنة.. منتخب مصر في التصنيف الأول بـ أمم إفريقيا 2023 الأهلي يعلن أسعار تذاكر مواجهة سان جورج في دوري الأبطال الأهلي لـ في الجول: تعديل موعد مواجهة سان جورج ساعة.. وعدد الجماهير خلاف بين شيرار ولينيكر وميكا ريتشاردز بشأن بيع صلاح في الشتاء دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة سان جورج ضد الأهلي والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
كرة سلة – الأهلي يلعب على برونزية كأس العالم.. فرانكا يُسقط إجنيت في مباراة مثيرة 53 ثاتيه | كرة سلة
صدمة في برشلونة.. آس تكشف مدة غياب فيتور روكي 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميندي: لست سعيدا بمستواي مع أهلي جدة 23 دقيقة | السعودية
نجم المغرب مهدد بالغياب عن كأس إفريقيا 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
أحمد عبد الرؤوف.. المدرب الأصغر في الدوري الذي أجمع الكل على نظامه 59 دقيقة | تقرير في الجول
تاليسكا: الانتصارات المتتالية نتاج عمل الجميع.. وواجهنا خصما صعبا ساعة | السعودية
مواعيد مباريات اليوم السبت 23-9-2023 والقنوات الناقلة.. برشلونة ومانشستر يونايتد وسيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
فتح الله: ما حدث بعد مباراة الزمالك وبيراميدز "نرفزة ملعب".. ولسنا ملائكة 10 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون 3 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن