مواعيد مباريات اليوم السبت 23-9-2023 والقنوات الناقلة.. برشلونة ومانشستر يونايتد وسيتي
السبت، 23 سبتمبر 2023 - 10:36
كتب : FilGoal
يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات في مختلف الدوريات الأوروبية.
وفي إنجلترا سيواجه مانشستر سيتي منافسه نوتنجهام فورست في الخامسة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".
وفي العاشرة مساء سيواجه بيرنلي منافسه مانشستر يونايتد عبر القناة ذاتها.
أما في إسبانيا سيواجه برشلونة منافسه سيلتا فيجو في السابعة والنصف مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1" كذلك.
ويلتقي ميلان مع هيلاس فيرونا في الرابعة مساء عبر قناة "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".
وعبر القناة ذاتها لكن في السابعة مساء سيواجه ساسولو منافسه يوفنتوس.
ويلتقي بايرن ميونيخ مع فولفسبورج في الرابعة والنصف عصرا عبر قناة "بي إن سبورتس 5".
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