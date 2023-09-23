عبد الهادي: أوسوريو يريد الوصول للشكل النهائي.. والعديد هاجمنا قبل بداية الدوري

السبت، 23 سبتمبر 2023 - 01:07

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي - مدحت عبد الهادي

كشف مدحت عبد الهادي المدرب العام لفريق الزمالك أن تغييرات أوسوريو المدير الفني للفريق أسهمت في التعادل ضد بيراميدز، وكانوا قادرين على تسجيل الهدف الثالث.

وتعادل بيراميدز مع الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري بنتيجة 2-2. (طالع التفاصيل)

وقال مدحت عبد الهادي عبر أون تايم سبورتس 1: "بيراميدز كان إيجابيا في الشوط الأول، وكان لدينا مشاكل في التمركز ولم نلعب بإيجابية كاملة أو نقدم المطلوب من أوسوريو، وتغييرات المدير الفني في الشوط الثاني أسفرت عن تغيير النتيجة لصالحنا، وكان ممكنا أن نسجل الثالث بسهولة".

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وتابع "أوسوريو له وجهة نظر، ويريد أن يصل للشكل النهائي للفريق للموسم الجاري رغم إيقاف القيد، مثلما فعل الموسم الماضي في البداية والكل يعلم كيف أنهينا الموسم خاصة في البطولة العربية، فكنا على بُعد دقيقتين من التأهل أمام النصر".

وواصل "لم نُضف لاعبين للفريق بسبب إيقاف القيد إلا يوسف إبراهيم أوباما ومحمود علاء، ولدينا عناصر مميزة لها اسم وكيان وترجح كفة أي فريق مهما كان الخصم".

وأكمل "بنهاية الموسم الماضي كان هدفنا أن نضم 3-4 لاعبين لتدعيم الفريق، سابقا كنا نضم 6-7 لاعبين في سوق الانتقالات، وذلك لأن أوسوريو يعلم المجموعة التي تحت يده ولو ضممنا لاعبين أرادناهم كانوا سيحققون الفارق".

وأردف "العديد هاجمنا قبل بداية الدوري ونحن لم نخض أي مباراة بعد، أتمنى المساندة من الجميع لأننا نعمل بما يرضي الله والخسارة في إفريقيا واردة لأي جهاز فني".

وأتم "في شهر يناير المقبل حال فتح باب القيد سنضم لاعبين يساعدون المجموعة، علما بأننا حققنا الدوري بنفس المجموعة منذ 3 مواسم بـ 18-20 لاعبا".

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب في ثاني جولات الدوري المصري.

ثم سيواجه أرتا سولار بطل جيبوتي في إياب دور الـ 32 من الكونفدرالية بعدما خسر 2-0 ذهابا.

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