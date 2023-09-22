ماركا: دي خيا رفض عروضا سعودية.. والتفكير في الاعتزال وارد

لا زال ديفيد دي خيا يُقيم العروض المقدمة له عقب نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

ديفيد دي خيا النادي : لاعب حر السعودية

حارس مانشستر يونايتد السابق انتهى تعاقده وبدون نادٍ حتى الآن، ويحق له التوقيع لأي فريق في أي وقت.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن دي خيا لا يستهدف أي وجهة في الفريق الوقت، وهناك إمكانية التفكير في الاعتزال.

ولم يتلق دي خيا أي عروض مقنعة حتى الآن لأي فرق من النخبة حسبما كشف التقرير.

وأوضح التقرير أن الإسباني تلقي عروضا من أندية سعودية وسط عروض أخرى لكن لم يوافق عليها.

ولا يضع دي خيا العامل المادي كهدف أساسي في إطار بحثه عن فريق جديد.

وأتم التقرير أن دي خيا ربما يفكر في الاعتزال حال لم تصله عروضا من أحد الأندية الأوروبية الكبيرة ليصبح حارسا أساسيا، لكن هذا القرار ربما يتخذه مع نهاية العام الجاري، حيث أنه لا يتسرع ويظل في حالته الفنية مستعدا للعرض المناسب.

الحارس الذي سيصبح في الـ 33 من عمره بشهر نوفمبر المقبل خاض ما يزيد عن 650 مباراة بقميصي أتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد ومنتخب إسبانيا.

وحصد دي خيا الموسم الماضي جائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي كونه أكثر من حافظ على نظافة شباكه في المباريات.