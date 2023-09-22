جلوبو: ضربة مبكرة لـ برشلونة.. إصابة فيتور روكي بتمزق في أربطة الكاحل

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 20:51

كتب : FilGoal

فيتور روكي - برشلونة

تعرض فيتور روكي لاعب أتليتكو باراناينسي وبرشلونة القادم لإصابة قوية في الدوري البرازيلي فجر اليوم الجمعة.

وأصيب روكي في مباراة باراناينسي ضد إنترناسيونال وخرج بعد 11 دقيقة فقط من بداية اللقاء.

وبحسب تقرير شبكة "جلوبوسبورتي" البرازيلية فإن روكي تعرض لإصابة قوية بتمزق في أربطة الكاحل الأيمن.

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اللاعب البالغ 18 عاما سيجرى فحوصات أخرى لتحديد إمكانية إجراء عملية جراحية من عدمها.

وكان ويسلي كارفاليو المدير الفني لباراناينسي صرّح عقب المباراة بأن الإصابة مجرد التواء بسيط.

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ويحتل روكي المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري البرازيلي برصيد 11 هدفا بفارق هدفين عن الصدارة.

وأشارت التقارير إلى إنه كان سيتم استدعاء روكي لقائمة منتخب البرازيل لمواجهتي فنزويلا وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026.

المهاجم البالغ 18 عاما سجل 20 هدفا وصنع 7 في 42 مباراة خلال عام 2023.

وأعلن برشلونة ضمه في الصيف مقابل 40 مليون يورو على أن يرتدي قميص الفريق بشكل رسمي بدءا من موسم 2024-25.

ويحاول برشلونة أن يضم البرازيلي مبكرا في يناير الماضي، لكن في حال كانت إصابته سيئة ربما سيظل في البرازيل حتى يونيو المقبل.

برشلونة فيتور روكي أتليتكو باراناينسي الدوري البرازيلي
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