فيتور روكي.. النمر الصغير "في طريقه للطيران عاليا" مع برشلونة

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 22:47

كتب : إسلام أحمد

فيتور روكي

"في طريقه للطيران عاليا" هذا ما قاله رونالدو نازاريو أسطورة البرازيل عن فيتور روكي الذي أصبح قريبا من الانتقال لصفوف برشلونة الإسباني في الصيف الحالي.

مهاجم أتليتكو باراناينسي البالغ 18 عاما أصبح قريبا من ارتداء ألوان البلاوجرانا في الموسم المقبل واللعب بجوار البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

يستطيع اللعب في المراكز الهجومية الثلاثة، فقال عنه لويس فيليبي سكولاري مدربه الموسم الماضي في باراناينسي:" أي كان ما نطلبه منه يفعله، لكن الأفضل له مركز 9".

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وأضاف "هو شخص يعرف كيف يلعب في تلك المنطقة، قادر على إيجاد المساجات ويشارك في كل نواحي اللعب، وهو مهاجم لا أود مراقبته عندما كنت لاعبا".

وسط مدافع

وُلد في تيوتيو في البرازيل عام 2005 وبدأ مسيرته بقميص أمريكا مينيرو بعمر 10 سنوات في 2015 كلاعب وسط مدافع، ثم تحول لمركزي الجناح الأيمن والأيسر.

سجل 8 أهداف في بطولة مينيرو تحت 14 عاما وفاز بلقب تحت 15 عاما.

في 4 سبتمبر 2019 لم يذهب لمقر التدريبات وتوصل لاتفاق مع كروزيرو عبر وكيله مقابل 500 ألف ريال برازيلي.

وفي 22 مايو 2020 توصل الناديان لاتفاق على انتقاله للأزرق حيث بدأ رونالدو الظاهرة مسيرته من قبل.

بدأ في دور المهاجم مع كروزيرو وحصد جائزة هداف أفضل هداف في بطولة مينيرو تحت 17 عاما وحل فريقه وصيفا.

قدم كروزيرو له عقد احترافي بشرط جزائي 300 مليون يورو للفرق المحلية، تدرب مع الفريق الأول أثناء تواجده في الدرجة الثانية في موسم 2021.

في أول مباراة له مع كروزيرو تعرض لإصابة عضلية وخرج بعد 18 دقيقة في مواجهة بوتافجو، وبسبب بكاءه أثناء خروجه طلب فاندرلي لوكسمبورجو الجمهور التصفيق له.

في 2022 شارك في بطولة كوبينا –كأس ساو باولو للشباب- لكن إندريك خطف الأنظار حينها مع بالميراس، والذي انضم بعد ذلك لريال مدريد حيث سيبدأ مشواره في 2025 بقميص الملكي.

أصبح بعد ذلك أصغر لاعب على الإطلاق يسجل لكروزيرو بعمر 16 عاما و11 شهر و25 يوما في كأس البرازيل.

خلال رحلته مع كروزيرو في الدرجة الثانية خاض مع الفريق 16 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.

في أبريل 2022 وهو بعمر 17 عاما، أرسل بريدا إلكترونيا للنادي طلب فيه فسخ تعاقده مع كروزيرو وموقعا من الوكيل وأحد والدايه كونه أصغر من 18 عاما، حيث لا يحق له الانتقال بعقود احترافية بين الأندية.

في اليوم التالي مباشرة انضم لصفوف أتليتكو باراناينسي البرازيلي مقابل 24 مليون ريال برازيلي (4.7 مليون يورو) كأغلى لاعب في تاريخ النادي.

الانفجار

حتى يومنا هذا، خاض روكي 61 مباراة بقميص الإعصار سجل 17 هدفا وصنع 8.

فأصبح أول لاعب برازيلي من مواليد عام 2005 يسجل في الدوري البرازيلي.

في أغسطس 2022 سجل هدفا في +96 ضد إستوديانتيس الأرجنتيني قاد به فريقه لنصف نهائي كوبا ليبرتادوريس لأول مرة منذ 17 عاما.

في نصف النهائي ساهم في إقصاء بالميراس حامل اللقب بصناعة ثنائية.

لكن بسبب طرد لاعب لباراناينسي في نهائي كوبا ليبرتادوريس ضد فلامنجو خرج في الدقيقة 60 دون أن يستكمل اللقاء وخسر فريقه لقب البطولة.

الموسم الجاري في 25 مباراة سجل 10 وصنع 5 في جميع المسابقات.

وفي يناير الماضي قاد منتخب البرازيل للفوز بلقب كأس أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما مسجلا 6 أهداف تصدر بها ترتيب هدافي البطولة.

النمر الصغير

يُلقب بـ "النمر الصغير"، وأيضا ب "رونالدو القادم"، إلا أن نجمه المفضل هو كريستيانو رونالدو حيث صرّح من قبل لـ BeSoccer: "أحب كريستيانو رونالدو كثيرا، هو مصدر إلهام لي، هو قدوتي منذ كنت طفلا".

في فبراير الماضي ومع إتمامه الـ 18 عاما صرّح أندري كوري وكيله لسبورت الإسبانية: "بالنسبة لي هو أفضل من إندريك (لاعب ريال مدريد المستقبلي) وأرشحه للانتقال لبرشلونة".

وأضاف "لاعب رائع وإذا وقع معه برشلونة سيقدم 100%، سيكون مهما للغاية في المستقبل، سينضج كثيرا وستصبح قيمته 5 أضعاف".

برشلونة الذي كان مهتما به ازداد اهتمامه به بشكل أكبر منذ ذلك الحين.

كما وصفته بـ لويس سواريز الجديد في تقريرها "المهاجم الشاب شره. إنه مفترس في منطقة الجزاء".

لكن بسبب طوله الذي يصل لـ 172 سم ربما يُقارن بالثنائي الأرجنتيني سيرخيو أجويرو وكارلوس تيفيز.

تيتي مدرب منتخب البرازيل السابق أشاد به قائلا من قبل: "هذا الطفل لديه ستة تروس. إنه سريع للغاية ، لديه بالفعل النمط الحيوي للرياضي الناضج".

تطور واضح

يستطيع اللعب بكلا القدمين وهو ما يعطيه الأفضلية.

الموسم الماضي في الدوري البرازيلي سجل 5 أهداف من 5.6 متوقعة من أصل 40 تسديدة منها 17 فقط على المرمى.

أهدر 8 فرص محققة للتسجيل خلال 29 مباراة خاضها.

سجل 4 أهداف من داخل المنطقة مقابل 1 من خارجها وتحصل على 5 ركلات جزاء لصالحه.

صنع هدفين من أصل 1.1 متوقعة ووصلت نسبة دقة تمريراته لـ 70%.

أكمل 15 مراوغة صحيحة من 47 بنسبة 32%.

لكن الأهم بالأخص للكرة الأوروبية هو قدراته الدفاعية، الموسم الماضي استعاد الكرة 9 مرات بعرقلة ناجحة من أصل 17.

يفوز بـ2.6 صراع ثنائي في المباراة و0.7 صراع هوائي لكل 90 دقيقة ويتحصل على 1.5 خطأ لصالح في المباراة.

الخريطة الحرارية لروكي في الدوري البرازيلي موسم 2022

الموسم الجاري في الدوري البرازيلي سجل 4 أهداف من 3.36 متوقعة من أصل 18 تسديدة منها 7 على المرمى.

أهدر 3 فرص محققة للتسجيل خلال 10 مباراة خاضها.

سجل بقدميه اليمنى واليسرى وهدفين من كرات رأسية وجميعها من داخل المنطقة.

صنع هدفين من 0.64 متوقعة له ووصلت نسبة دقة تمريراته لـ 73%.

أكمل 19 مراوغة صحيحة من 40 بنسبة 47.5%.

استعاد الكرة 6 مرات بعرقلة ناجحة من أصل 9، يفوز بـ 5 صراعات ثنائية كل 90 دقيقة و1.5 صراع هوائي رغم قامته.

ويتحصل على 2.2 خطأ لصالح في المباراة.

الخريطة الحرارية لروكي في الدوري البرازيلي موسم 2023

الأرقام توضح تطورا كبيرا في أداء اللاعب إذا استمر بنفس النهج مع فريقه.

في مارس الماضي خاض أول مباراة له بقميص منتخب البرازيل ضد المغرب بخوض 25 دقيقة تحت قيادة رامون مينيزيس مدربه في منتخب الشباب.

خطوة انتقاله لبرشلونة مبشرة ومنتظرة خاصة أن الضغوط لن تكون مسلطة عليه منذ البداية ومع وجود كتيبة ناجحة في البرازيل ربما يجعل التأقلم سهلا بعض الشيء، خاصة أنه كرّس نفسه لهذه الخطوة بالفعل مبكرا.

صحيفة "سبورت" في فبراير الماضي كتبت عنه "يعيش تيجرينو (النمر الصغير) من أجل كرة القدم. إنه متدين للغاية، فهو يعلم أن الله منحه موهبة، إذا عرف كيف يديرها، فستسمح له بأن يكون أحد أكبر المهاجمين على هذا الكوكب في السنوات القادمة. ولا شيء يمكن أن يصرفه عن الهدف الذي حدده لنفسه، خاصة الآن بعد أن علم أن برشلونة قد اتخذ بالفعل خطوة للتعاقد معه في الأشهر المقبلة".

فمن سيكون أول منافس تخدشه مخالب النمر الصغير في أوروبا وإسبانيا بقميص البلاوجرانا؟

فيتور روكي برشلونة
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