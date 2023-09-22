إعادة البناء مستمرة.. برشلونة يعلن تجديد عقد تشافي

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تجديد عقد المدير الفني تشافي هيرنانديز حتى صيف 2025.

وبحسب شبكة "ذا أثلتيك" يتضمن العقد خيار التمديد لعام إضافي.

وكان تشافي قد ذكر في مؤتمر صحفي صباح اليوم -الجمعة- أنه قد أتم عملية تجديد التعاقد بالفعل.

وعلق قائلا: "البقاء في برشلونة لـ15 عاما أمر معقد للغاية فالمتطلبات هنا لا تصدق، لكنني آمل من البقاء لسنوات عديدة فأنا في منزلي وسعيد جدا، لكن الاستمرار لـ15 عاما أمر صعب للغاية".

تشافي أسطورة وسط برشلونة وقائده السابق وأحد أهم ركائز جيله التاريخي تحت قيادة بيب جوارديولا، توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق 4 مرات، ولقب الدوري الإسباني 8 مرات، وكأس الملك 3 مرات.

في نوفمبر 2021 عاد تشافي إلى برشلونة كمدير فني، قادما من السد القطري، بعد إقالة الهولندي رونالد كومان.

وأنهى تشافي هذا الموسم في المركز الثاني، ثم توج بكأس السوبر الإسباني ولقب الدوري في الموسم التالي 2022-2023

ويستضيف برشلونة منافسه سيلتا فيجو غدا السبت في ملعب مونتجويك في سادس جولات الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الترتيب بـ13 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

أما سيلتا فيجو فيحتل المركز الـ16 بأربع نقاط.