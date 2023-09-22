إعادة البناء مستمرة.. برشلونة يعلن تجديد عقد تشافي

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 20:32

كتب : FilGoal

تشافي - برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تجديد عقد المدير الفني تشافي هيرنانديز حتى صيف 2025.

وبحسب شبكة "ذا أثلتيك" يتضمن العقد خيار التمديد لعام إضافي.

وكان تشافي قد ذكر في مؤتمر صحفي صباح اليوم -الجمعة- أنه قد أتم عملية تجديد التعاقد بالفعل.

أخبار متعلقة:
جوائز الأفضل - من بينهم 3 لسيدات.. 11 هدفا مرشحا لـ بوشكاش أفضل هدف 2023 بوفون يستعد لحضور دورات "المدير الرياضي" في الاتحاد الإيطالي مؤتمر بوتشيتينو : أشعر بخيبة أمل.. وهذا موقف كايسيدو أمام أستون فيلا مؤتمر جوارديولا: خصومنا لا يفوتون الكثير من النقاط.. ويمنحنا ألفاريز الكثير

وعلق قائلا: "البقاء في برشلونة لـ15 عاما أمر معقد للغاية فالمتطلبات هنا لا تصدق، لكنني آمل من البقاء لسنوات عديدة فأنا في منزلي وسعيد جدا، لكن الاستمرار لـ15 عاما أمر صعب للغاية".

تشافي أسطورة وسط برشلونة وقائده السابق وأحد أهم ركائز جيله التاريخي تحت قيادة بيب جوارديولا، توج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الفريق 4 مرات، ولقب الدوري الإسباني 8 مرات، وكأس الملك 3 مرات.

في نوفمبر 2021 عاد تشافي إلى برشلونة كمدير فني، قادما من السد القطري، بعد إقالة الهولندي رونالد كومان.

وأنهى تشافي هذا الموسم في المركز الثاني، ثم توج بكأس السوبر الإسباني ولقب الدوري في الموسم التالي 2022-2023

ويستضيف برشلونة منافسه سيلتا فيجو غدا السبت في ملعب مونتجويك في سادس جولات الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الترتيب بـ13 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

أما سيلتا فيجو فيحتل المركز الـ16 بأربع نقاط.

تشافي هيرنانديز الدوري الإسباني برشلونة تجديد عقد تشافي
نرشح لكم
جلوبو: ضربة مبكرة لـ برشلونة.. إصابة فيتور روكي بتمزق في أربطة الكاحل ريال مدريد يكشف لـ في الجول موقف بيلينجهام من مواجهة أتلتيكو مدريد مؤتمر تشافي: جددت تعاقدي.. وهذه أفضل لحظة لي كمدرب مع برشلونة تطورات جديدة بشأن لاعبي ريال مدريد المتهمين في قضية جنسية بشرط جزائي مليار يورو.. برشلونة يجدد تعاقد أليخاندرو بالدي ماركا: سيغيب عن دوري الأبطال والدربي.. إصابة داني كارفاخال بند في عقد كوبو يمنح ريال مدريد اليد العليا في استعادته لابورتا يطلب من الاتحاد الأوروبي بجعل الكتالونية لغة رسمية في البرلمان
أخر الأخبار
بعد إصابته أمام الزمالك.. 4 غُرز في رأس أحمد سامي 19 دقيقة | الدوري المصري
عبد المنصف يكشف موقف عواد من المشاركة مع الزمالك 32 دقيقة | الدوري المصري
جلوبو: ضربة مبكرة لـ برشلونة.. إصابة فيتور روكي بتمزق في أربطة الكاحل 32 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري السعودي - النصر (2) - (0) أهلي جدة.. جووووول تاليسكا 33 دقيقة | السعودية
كلاسيكو السعودية - محرز وفيرمينو يقودان هجوم أهلي جدة.. وكيسي أساسي أمام النصر 37 دقيقة | السعودية
مران الزمالك - تأهيل فتوح وعبد الله جمعة.. غياب شيكابالا وعبد الغني 38 دقيقة | الدوري المصري
كلاسيكو السعودية - رونالدو وماني يقودان هجوم النصر أمام أهلي جدة 44 دقيقة | السعودية
إعادة البناء مستمرة.. برشلونة يعلن تجديد عقد تشافي 51 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون 3 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن