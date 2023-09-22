مؤتمر بوتشيتينو : أشعر بخيبة أمل.. وهذا موقف كايسيدو أمام أستون فيلا

يشعر ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي بخيبة أمل قبل خوض مواجهة أستون فيلا.

ويلعب تشيلسي ضد أستون فيلا يوم الأحد ضمن الجولة السادسة من منافسات الجولة السادسة.

وقال بوتشيتينو في مؤتمر صحفي: "مواجهة أستون فيلا؟ نحن بحاجة إلى الفوز، وبحاجة إلى الاستمرار واللعب بشكل جيد. يجب أن نكون أكثر فعالية أمام المرمى وتحويل الفرص إلى أهداف. هذا هو الأمر الأهم".

وأضاف "أشعر بخيبة أمل لأن العديد من الفرق التي تحقق نتائج أقل تسجل المزيد من الأهداف، وهذا هو السبب في شعورنا بالسوء، اللاعبون يستحقون المزيد. الفريق يقدم أداء جيدا رغم افتقاره إلى العديد من اللاعبين الأساسيين".

وكشف "كايسيدو كان يتدرب بشكل فردي ونحتاج إلى تقييم حالته غدا. سنرى إذا كان بإمكانه المشاركة يوم الأحد (أستون فيلا). كوكوريا عاد وبدأ التدريب وكذلك مادويكي".

وأتم "ملاك النادي يدعمون المشروع، لم يشعروا بخيبة أمل لأن لديهم نفس الإيمان بمشروعنا".

ولعب تشيلسي خلال الموسم الحالي 5 مباريات وحقق الفوز في مباراة وحيدة وتعادل مرتين وخسر مثلهما.

ويحتل البلوز المركز الـ14 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط.

في المقابل يحتل أستون فيلا المركز السابع برصيد 9 نقاط بعد مرور 5 جولات.