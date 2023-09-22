مؤتمر جوارديولا: خصومنا لا يفوتون الكثير من النقاط.. ويمنحنا ألفاريز الكثير

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 18:22

كتب : FilGoal

جوسيب جوارديولا

يأمل بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تحقيق الفوز السادس على التوالي في الدوري الإنجليزي من أول 6 جولات، وأشاد بقدرات الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست وحال الفوز سيصل للنقطة الـ 18 بالعلامة الكاملة.

وافتتح سيتي مشواره مع جواريولا في موسم 2016-17 بالفوز في أول 6 جولات ويسعى الإسباني لتكرار نفس البداية الموسم الجاري.

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وقال بيب في المؤتمر الصحفي: "عندما وصلنا إلى هنا قبل سبع أو ثماني سنوات، حققنا 6 انتصارات وأنهينا الموسم في المركز الثالث. إنها مجرد البداية".

وأضاف "من المهم الحصول على النقاط لأن المنافسة صعبة، بعض خصومنا لا يفوتون الكثير من النقاط، لكنها مجرد البداية".

وأسهب الإسباني بنجمه خوليان ألفاريز بعدما سجل هدفين ضد ريد ستار بلجراد في منتصف الأسبوع الماضي في دوري الأبطال قائلا: "يتمتع دائما بسلوك جيد، سواء كان يلعب أو لا يلعب، سواء كان بطلا للعالم أم لا. داخل وخارج الملعب هو نفسه".

وأكمل "لديه الجرعة المثالية من خيبة الأمل إذا لم يلعب، ولكن إذا كنت هكذا فستتاح لك دائما فرصة. في الموسم الماضي كان لدينا إلكاي جوندوجان وكيفن دي بروين حادين وفي مستوى جيد".

وواصل "الآن، بسبب الإصابات أو أي سبب آخر، يمنحنا ألفاريز الكثير من الأشياء الجيدة. لهذا السبب يلعب، لكن عليه الاستمرار في العديد من المباريات.

وأتم "ستكون هناك مباريات لا يلعب فيها. وعليه أن يكون مستعدا لذلك. عندما يعود اللاعبون من الإصابات، عليهم أن يقاتلوا ويقاتلوا من أجل الحصول على أفضل مركز، وأن يلعبوا المباريات".

وخاض ألفاريز حتى الآن 6 مباريات بقميص سيتي الموسم الجاري سجل 4 وصنع 3، بعدما سجل 17 هدفا الموسم الماضي الأول له في أوروبا.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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