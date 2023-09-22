مؤتمر أرتيتا: هذا أصعب شيء في عملي.. وقرار غير محسوم قبل الدربي

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 14:29

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر يونايتد - ميكيل أرتيتا

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن أصعب جزء في عمله كمدرب حينما يأتي موعد كل مباراة وإعلانه لتشكيل الفريق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة للحديث عن دربي لندن بين أرسنال وتوتنام في ملعب الإمارات في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وتحدث أرتيتا قائلا: "عندما يكون لديك لاعبون يراقبونك وعليك أن تعلن عن التشكيل الأساسي يكون هذا الأمر الأصعب".

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وواصل "تريد أن يشعر الجميع بالحب والثقة ولقد رأينا مدى أهمية اللمسة النهائية في المباريات".

وعن أخبار المصابين قال: "مازلنا نقيم موقف جابرييل، فيما سيغيب توماس بارتي بالتأكيد عن المباراة".

أما عن آرون رامسديل حارس مرمى الفريق الذي جلس بديلا في المباراتين الأخيرتين قال: "أتفهم ما يمر به، أعاني مع أي لاعب لا يشارك لكن وظيفتي هي اتخاذ القرارات، رامسديل كان داعما كبيرا وهذا ما أتوقعه من الجميع".

وبسؤاله عن مدى صعوبة إجلاس رامسديل على مقاعد البدلاء قال: "نعم إنه أمر صعب لكن بصعوبة حدوثه مع أي لاعب آخر، هو شخصية استثنائية".

وعن مدى تأثر توتنام برحيل هاري كين قال: "لديهم العديد من اللاعبين أصحاب الإمكانيات الذين يستطيعون صناعة الفارق لكنه تغير كبير بالطبع بالنسبة لهم".

ويحتل أرسنال المركز الرابع بـ13 نقطة فيما يأتي توتنام ثانيا بالرصيد ذاته بفارق الأهداف وبينهما يتواجد ليفربول.

ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب بـ15 نقطة.

أرتيتا أرسنال توتنام الدوري الإنجليزي
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