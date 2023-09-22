أخيرا وجد منزله الذي ظل يبحث عنه.. أرسنال يجدد تعاقد أوديجارد

حافظ أرسنال على قائده مارتن أوديجارد وجدد تعاقده حتى عام 2028 رسميا اليوم الجمعة.

مارتن أوديجارد النادي : أرسنال أرسنال

وكان التعاقد السابق للاعب النرويجي ينتهي في صيف عام 2025 واستطاع أرسنال مده لثلاث سنوات أخرى.

وانضم اللاعب النرويجي صاحب الـ24 عاما إلى أرسنال في عام 2021 معارا من ريال مدريد قبل انتقاله نهائيا إلى فريق العاصمة الإنجليزية لندن.

وخاض أوديجارد مع أرسنال 112 مباراة سجل خلالهم 27 هدفا وصنع 15 آخرين.

وظفر أوديجارد بلقب العام في أرسنال الموسم الماضي كما تواجد في فريق الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

كما ظفر بجائزة لاعب شهر نوفمبر/ديسمبر سنة 2022.

وقال أوديجارد في الفيديو الذي نشره أرسنال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "أعرف أن قصتي غير عادية لكن كطفل كانت كل ما أعرفه".

وواصل "لعبت لبلدي في سن الـ15 ومع وصولي لسن الـ20 كنت أنضم لفريقي الخامس في ثالث بلد ألعب فيها، كنت سعيدا وأعيش حلمي لكن بداخلي كنت أرغب في الوصول لمكان في الاستمرار فيه، نادي يصبح منزلي بشكل دائم وأساهم معه وأشعر معه بالانتماء هذا كان مهما لي".

وشدد "كان مهما لي إيجاد منزل حيث يلعب الفريق كرة قدم بطريقة صحيحة ويتشارك معي طموحاتي".

واستدرك "لكن مع أرسنال وجدت أكثر من ذلك، وجدت عائلة كروية ليس فقط زملاء وجهاز فني مدهش، لكن كل شخص يصنع أجواء حول النادي والمجتمع المحلي كذلك وحينما تسيطر أجواء المباريات على الحي بأكمله".

وأردف "هذه هي اللحظات الجميلة التي تحدث حينما أقود الفريق في الملعب والضوضاء تزداد أو حينما أغادر الملعب بعد تسجيلنا لهدف في الوقت المحتسب بدل من الضائع وحي إيسلينجتون يشعر أنه على قيد الحياة".

واختتم اللاعب النرويجي حديثه "كل ذلك ليس ممكنا بدون تواجد عائلة أرسنال معا ولهذا أشعر أنني أنتمي إلى هنا".

A place where Martin beløngs ❤️ pic.twitter.com/UUqnAQRPfF — Arsenal (@Arsenal) September 22, 2023

وفي موقع أرسنال الرسمي قال أوديجارد: "التجديد كان قرار سهلا لعدة أسباب أهمها هو ما نقوم به حاليا في النادي هو أمر رائع وأريد أن أصبح جزءا من ذلك، وأنا متحمس حقا لما سيأتي، لقد وجدت مكانا يمكن أن أستقر فيه وأسميه بيتي".

فيما قال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال: "تجديد تعاقد مارتن أمر رائع لكل شخص في أرسنال فهو قائدنا وشخص يحترمه الجميع في النادي ومثال يحتذى به ومحترف حقيقي".

وأتم "العمل مع مارتني كشخص وكلاعب متعة حقيقية، وإنه لأمر رائع بعدما لعب لعدة أندية أنه استقر هنا ويشعر بأنه في منزله في أرسنال، نحن نتطلع لاستمرار رحلتنا مع مارتن في السنوات المقبلة".