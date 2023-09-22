منافس الأهلي المحتمل – إصابة لاعب اتحاد جدة بقطع في الرباط الصليبي

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 10:38

كتب : FilGoal

أحمد شراحيلي - اتحاد جدة

أصيب أحمد شراحيلي مدافع اتحاد جدة بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض شراحيلي لتلك الإصابة بعدما سقط أثناء لحاقه بإحدى الكرات ودون تدخل من أحد في مواجهة الفتح التي جرت أمس الخميس في سابع جولات الدوري السعودي.

وبكى شراحيلي أثناء خروجه مستبدلا وذهب للمستشفى مباشرة للخضوع للفحوصات الطبية.

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وأوضح اتحاد جدة في بيانه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

وبذلك يتأكد غياب شراحيلي عن التواجد رفقة فريقه في كأس العالم للأندية الذي سيقام في السعودية في شهر ديسمبر المقبل.

ويبدأ الاتحاد مشواره في البطولة بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الـ12 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في الدور الثاني من البطولة.

ويتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة.

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