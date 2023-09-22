كرة سلة - أوجستي: حققنا فوزا مستحقا على إجنيت.. ونقاتل للفوز في كل المباريات

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 00:26

كتب : حسام نور الدين

أوجستي بوش مع ميدالية دوري المرتبط - كرة سلة

عبر الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لفريق السلة في الأهلي عن سعادته بالفوز في أولى مباريات كأس العالم للأندية لكرة السلة والمقامة في سنغافورة.

وانتصر الأهلي على إجنيت الأمريكي في أولى مبارياته بالبطولة محققا رقما تاريخيا لم يتحقق من قبل للقارة السمراء في البطولة. (طالع التفاصيل)

وقال الإسباني في تصريحات نقلها موقع الأهلي: "فوز رائع، خاصة أنه الفوز الأول لفريق إفريقي في كأس العالم للأندية. تغير نظام المسابقة في بعض النسخ ولم تشارك فرق من إفريقيا، لكنها نتيجة رائعة ونحن سعداء جدا".

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وأضاف "كنا نعلم أننا إذا نجحنا في مجاراة فريق إجنيت الأمريكي بدنيا سنستطيع أن ننافس في المباراة، وهذا ما فعلناه، وأعتقد أننا بشكل عام سيطرنا على المباراة، تقدمنا في النتيجة في معظم الأوقات لمدة 34 دقيقة وتحكمنا في المباراة حتى حين تقدموا، وأنا سعيد جدا رغم أنها ليست أفضل مباراة بالنسبة لنا، لكنني سعيد بالطريقة التي فزنا بها".

وأردف "اعتقد أننا أثبتنا في بطولة إفريقيا وكذلك في المسابقات المحلية أننا نتمسك بحظوظنا في المباراة حتى في الأوقات الصعبة وفي اللحظات السيئة نستطيع العودة".

وأوضح "لا نحقق الفوز في كل مباراة لكننا نستمر في المحاولة معا ونلعب بالقوة التي نحتاجها في مثل هذه المباريات، وفي النهاية إذا لعبت بكفاءة في الهجوم ولم ترتكب أخطاء فإن لديك الفرص الأكبر للفوز وهذا ما فعلناه".

وواصل "المشاركة في بطولة BAL وأن ينجح الأهلي في الفوز بها يعبر كما قلنا وأشرنا من قبل على نضج الفريق وعلى أهمية أن نكون على قلب رجل واحد، وأن نكون أقوياء حتى في الأوقات الصعبة في المباراة. وهذا ما استفدناه من المشاركة في بطولة BAL".

وأتم "عقلية الروح الواحدة للفريق وأن نقاتل في المباراة حتى النهاية هي السبب وراء تحقيق الانتصارات، وبالطبع لا نستطيع أن نفوز بكل مباراة لكننا دائمًا ما نحاول فعل ذلك وهذه هي عقليتنا".

نظام البطولة

تقام النسخة الحالية من البطولة بمشاركة ستة فرق تم تقسيمهم على مجموعتين تضم كل مجموعة ثلاثة فرق.

وضمت المجموعة الأولى أندية الأهلي وإجنيت الأمريكي وفرانكا البرازيلي.

بينما المجموعة الثانية تضم كل من تيليكوم بون الألماني وجولدن بولز الصيني والمنامة البحريني.

ويتأهل أول كل مجموعة إلى المباراة النهائية، بينما يلعب صاحبا المركز الثاني من المجموعتين على الميدالية البرونزية وأخيرا يلعب متذيل الترتيب على تحديد المركزين الخامس والسادس.

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