سلة - بعد 25 خسارة لإفريقيا.. الأهلي يكتب التاريخ بأول انتصار للقارة في مونديال الأندية

كتب الأهلي التاريخ لقارة إفريقيا في كأس العالم لأندية كرة السلة (بطولة الإنتركونتينتال) بعد تحقيق أول انتصار إفريقي في تاريخ البطولة.

الأهلي تغلب على فريق إجنيت ممثل دوري التطوير الأمريكي بنتيجة 82-76 في أولى مباريات الفريق بالبطولة المقامة في سنغافورة حتى 24 سبتمبر الجاري.

تاريخ مشاركات الفرق الإفريقية في البطولة:

يلعب الأهلي في سابع مشاركة إفريقية بمنافسات كأس العالم للأندية (بطولة إنتركونتينتال) منذ انطلاقها عام 1966.

ولم يسبق لأي فريق إفريقي تحقيق أي انتصار خلال المشاركات الستة الماضية.

ولعبت أندية إفريقيا 25 مباراة في تاريخ البطولة انتهت جميعها بخسارة ممثل القارة. (مزيد من التفاصيل)

وشاركت خمسة فرق إفريقية من قبل وهم على الترتيب هيت تريسور من إفريقيا الوسطى والجيش السنغالي (مرتان) وماكساكين الموزمبيقي والزمالك واتحاد المنستير التونسي.

وجاءت تفاصيل المشاركات الإفريقية كالآتي:

هيت تريسور (إفريقيا الوسطى) في نسخة 1975: خسارة 5 مباريات.

الجيش السنغالي في نسخة 1976: خسارة 5 مباريات

الجيش السنغالي في نسخة 1981: خسارة 7 مباريات

ماكساكين الموزمبيقي في نسخة 1985: خسارة 4 مباريات

الزمالك في نسخة 2022: خسارة مباراتين

اتحاد المنستير في نسخة فبراير 2023: خسارة مباراتين

نظام البطولة

تقام النسخة الحالية من البطولة بمشاركة ستة فرق تم تقسيمهم على مجموعتين تضم كل مجموعة ثلاثة فرق.

وضمت المجموعة الأولى أندية الأهلي وإجنيت الأمريكي وفرانكا البرازيلي.

بينما المجموعة الثانية تضم كل من تيليكوم بون الألماني وجولدن بولز الصيني والمنامة البحريني.

ويتأهل أول كل مجموعة إلى المباراة النهائية، بينما يلعب صاحبا المركز الثاني من المجموعتين على الميدالية البرونزية وأخيرا يلعب متذيل الترتيب على تحديد المركزين الخامس والسادس.