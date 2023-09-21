مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله

اندلعت مشادة بين مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك وبعض أعضاء الجهاز الفني لبيراميدز خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس.

وتعادل الزمالك مع مضيفه بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي إيجابيا بهدفين لكل منهما في أولى جولات الدوري المصري.

وكشف مصدر من الزمالك –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com تفاصيل ما حدث وقال: "أثناء المباراة قام مساعد جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز بتوجيه بعض العبارات غير اللائقة ولم يتفاعل معه أحد".

وواصل "بعدها ذهب مدحت عبد الهادي إليه لتهدئة الأوضاع ولكن حدثت المشادة".

وأردف المصدر "عقب المباراة تطورت المشادة مع مساعد باتشيكو ولكن أعضاء الجهاز الفني من كلا الفريقين كانوا حريصين على إنهاء المشكلة".

وأضاف "مراقب المباراة شاهد ما حدث وأبلغ محمود فتح الله مدرب بيراميدز وبعدها أبلغ الحكم الذي قرر طرد مساعد باتشيكو".

وأتم المصدر حديثه "عقب المباراة جاء محمود فتح الله إلى غرفة خلع الملابس الخاصة بالزمالك واعتذر للجهاز الفني ولمدحت عبد الهادي عما حدث".

وعقب المباراة لم يعلق عبد الهادي على المشادة في تصريحاته التليفزيونية.

أما جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز فقال: " هاز بيراميدز اعترض على إضاعة الوقت من جانب لاعبي الزمالك بصورة غير مقبولة وحدث بعض الشد البسيط داخل الملعب ولكن بعد نهاية المباراة عادت الأمور إلى طبيعتها والجميع أصدقاء داخل الملعب وخارجه".