طرح تذاكر لقاء الأهلي وسان جورج في دوري أبطال إفريقيا.. وتحديد الأسعار

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 20:51

كتب : بسام أبو بكر

جماهير الأهلي في مباراة فيوتشر

أعلنت شركة "تذكرتي" طرح تذاكر مباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق سان جورج في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة.

وحصل النادي الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع أمام سان جورج الإثيوبي.

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وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

المقصورة الأمامية: 350 جنيها

الدرجة الأولى: 150 جنيها

الدرجة الثالثة: 75 جنيها

ويستضيف الأهلي نظيره الإثيوبي في المباراتين بالقاهرة نظرا لعدم حصول ملعب فريق سان جورج على اشتراطات كاف.

وكان الأهلي قد تغلب على المصري بأربعة أهداف دون مقابل في افتتاح مشواره بمسابقة الدوري.

وأعلنت رابطة الأندية تأجيل مواجهة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا المقرر لها 27 من سبتمبر الجاري بسبب إقامة لقاء الإياب يوم 29 من الشهر ذاته.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا بمواجهة سان جورج الإثيوبي.

وكان الأهلي قد حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 11 في تاريخه بعد التغلب على الوداد النسخة الماضية.

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