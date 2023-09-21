بمشاركة الأهلي.. أبو ظبي الرياضية تعلن إذاعة مباريات الدوري الإفريقي مجانا

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 20:21

كتب : رامي جمال

الأهلي

أعلنت شبكة قنوات "أبو ظبي الرياضية" اليوم الخميس رسميا حصولها على حق إذاعة مباريات الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وأوضحت شبكة القنوات الإماراتية أن المباريات الخاصة بالبطولة ستذاع مجانا عبر قنواتها المفتوحة.

ويشارك الأهلي في البطولة رفقة كل من الترجي والوداد وإنيمبا وماميلودي صنداونز وسيمبا وبترو أتليتكو ومازيمبي.

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ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بملاقاة سيمبا التنزاني في ربع النهائي.

على أن يلتقي الأهلي حال تأهله إلى نصف النهائي أمام المنتصر من ماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو.

وإليكم مواعيد مباريات بطولة الدوري الإفريقي:

دور الـ8

سيمبا × الأهلي – 20 أكتوبر في تنزانيا

الأهلي × سيمبا – 24 أكتوبر في القاهرة

وستنطلق مباراة الافتتاح في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

أما مباراة العودة فستنطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

بترو أتلتيكو × صنداونز - 21 أكتوبر في أنجولا

صنداونز × بترو أتلتيكو – 24 أكتوبر في جنوب إفريقيا

إنييمبا × الوداد – 22 أكتوبر في نيجيريا

الوداد × إنييمبا – 25 أكتوبر في المغرب

مازيمبي × الترجي – 21 أكتوبر في الكونغو

الترجي × مازيمبي – 25 أكتوبر في تونس

نصف النهائي

الفائز من الأهلي ضد سيمبا × الفائز من بترو أتلتيكو ضد صنداونز

مباراة الذهاب 29 أكتوبر

مباراة الإياب 1 نوفمبر

الفائز من الوداد ضد إنييمبا × الفائز من الترجي ضد مازيمبي

مباراة الذهاب 29 أكتوبر

مباراة الإياب 1 نوفمبر

النهائي

مباراة الذهاب 5 نوفمبر

مباراة الإياب 11 نوفمبر

الأهلي صنداونز الدوري الإفريقي الترجي الوداد
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