كرة سلة - إنجاز قاري.. الأهلي يفتتح مشوراه في كأس العالم للأندية بالفوز على إجنيت الأمريكي

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 16:02

كتب : محمد سمير

عمرو زهران - كرة سلة الأهلي ضد إجنيت

حقق فريق الأهلي لرجال كرة السلة إنجازا تاريخيا بعد الفوز على إجنيت الأمريكي في افتتاح كأس العالم للأندية (بطولة الإنتركونتينتال).

وتغلب الأهلي على إجنيت ممثل دوري التطوير الأمريكي بنتيجة 82-76 في البطولة المقامة بدولة سنغافورة.

ويعتبر فوز الأهلي هو الأول لقارة إفريقيا في كأس العالم للأندية بعد 25 خسارة لممثلي القارة.

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كما أنه الفوز المصري الأول على فريق أمريكي في أي بطولة رسمية.

للتاريخ

يلعب الأهلي في سابع مشاركة إفريقية بمنافسات كأس العالم للأندية (بطولة إنتركونتينتال) منذ انطلاقها عام 1966.

ولم يسبق لأي فريق إفريقي تحقيق أي انتصار خلال المشاركات الستة الماضية.

ولعبت أندية إفريقيا 25 مباراة في تاريخ البطولة انتهت جميعها بخسارة ممثل القارة. (مزيد من التفاصيل)

وصف المباراة

بدأ الأهلي المباراة بتفوق ملحوظ على فريق إجنيت ممثل دوري التطوير الأمريكي.

وتقدم الأهلي في الفترة الأولى 7-0 قبل 7 دقائق و30 ثانية من نهاية الربع الأول.

ووصل الفارق للأهلي إلى 9 نقاط بنتيجة 18-9 قبل 3 دقائق و40 ثانية من نهاية الفترة.

وشهدت الثلاث دقائق الأخيرة من الفترة صحوة من الفريق الأمريكي الذي أنهى الفترة بالتقدم 21-20.

أما بداية الفترة الثانية فشهدت تألق لافت لإيهاب أمين الذي سجل 8 نقاط متتالية في أقل من دقيقة و10 ثواني ليتقدم الأهلي بقميصه الأصفر بنتيجة 28-21.

وقلص الفريق الأمريكي النتيجة مع نهاية الفترة التي حسمها الأهلي بنتيجة 45-43.

وكانت بداية الفترة الثالثة سيئة من الجانبين إذ مر منتصفها بالتعادل 47-47 أي تم تسجيل إجمالي 6 نقاط فقط خلال 5 دقائق.

ونجح الأهلي في النهاية حسم الفترة بنتيجة 62-59.

ومع بداية الفترة الرابعة تألق عمرو الجندي الذي سجل ثلاثية ليوسع الفارق للأهلي 67-61.

وأضاف الجندي ثلاثيتين جديدتين ليتقدم الأهلي بالقميص الأصفر بنتيجة 75-68 بعدما قلص إجنيت النتيجة لفارق نقطتين.

وحسم رجال الأهلي المباراة في النهاية بنتيجة 82-76.

إحصائيات:

حصد مصطفى كيجو جائزة رجل المباراة في أول لقاء له بقميص الأحمر منذ انضمامه هذا الصيف.

وسجل كيجو 10 نقاط وحقق (الدابل دابل) بعد تحقيق 13 متابعة ناجحة.

بينما إيهاب أمين أكثر لاعبي الأهلي تسجيلا للنقاط بـ 15 نقطة يليه عمر طارق بـ 14 نقطة ثم نوريس كول 13 نقطة.

وكان كيجو أكثر لاعبي الأهلي تحقيقا للمتابعات الناجحة بـ 13 متابعة يليه عمر طارق بـ 11.

ونجح إيهاب أمين في تسجيل 4 ثلاثيات كأكثر لاعبي الأهلي تسجيلا لها ويليه عمرو الجندي بـ 3 ثلاثيات ناجحة.

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