كين: كان علينا تسجيل الهدف الرابع والخامس أمام يونايتد من أجل قتل اللقاء 

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 12:12

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد

يؤمن هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ بأن فريقه أخطأ حين لم يسجل المزيد من الأهداف في شباك مانشستر يونايتد حين وصل للهدف الثالث.

وانتصر بايرن على يونايتد بنتيجة 4-3 يوم الأربعاء في ملعب أليانز آرينا ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى.

وقال كين في تصريحات لشبكة TNT: "نهاية المباراة كانت على صفيح ساخن بعض الشيء، لكن بشكل عام أعتقد أننا سيطرنا على المباراة بالكثير من الاستحواذ".

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وأضاف "بعد أن سجلنا الهدف الثالث كان يجب علينا أن نسجل الهدف الرابع والخامس لقتل المباراة، لكن علينا أن نشيد بلاعبي مانشستر يونايتد، لقد حاولوا العودة إلى المباراة، لكننا حققنا 3 نقاط وبدأنا موسم دوري الأبطال بشكل جيد".

وتابع الدولي الإنجليزي"لقد كانت مباراة رائعة. من الرائع دائما التسجيل. هناك دائمًا مجال للتحسن".

وأكمل "اللعب مع لاعبي بايرن أمر مثير حقا. ما زلنا نتعرف على بعضنا البعض. أنا متحمس لما سيأتي.

وأتم "عندما تكلف الصفقة النادي ثمنا باهظا تكون هناك توقعات كبيرة ولذلك تريد رد الجميل للنادي الذي وضع ثقته فيك".

وافتتح ليروي ساني أهداف المباراة في الدقيقة 28 وأضاف سيرجي جنابري الهدف الثاني لبايرن عقب أربع دقائق.

وقلص راسموس هويلوند النتيجة بهدف أول في الدقيقة 49.

ووسع هاري كين الفارق بهدف ثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وقلص كاسيميرو النتيجة مجددا بهدف ثان ليونايتد في الدقيقة 88.

وسجل ماتياس تيل الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وقلص كاسيميرو النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة يتصدر بايرن المجموعة بثلاث نقاط يليه جالاتا سراي وكوبنهاجن بنقطة لكل منهما.

فيما يأتي يونايتد رابعا بدون أي نقطة.

وللمباراة الثالثة له على التوالي استقبل يونايتد ثلاثة أهداف بعد مواجهتي أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي، وهو أمر يحدث في تاريخ النادي للمرة الأولى منذ عام 1978.

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