تين هاج: يجب أن ننظر للمرآة بعد الخسارة رغم تسجيل ثلاثة أهداف.. والأمر ليس أونانا

أبدى إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد إحباطه بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أندري أونانا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وخسر مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونيخ بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وقال تين هاج عبر شبكة CBS: "عندما تسجل ثلاثة أهداف هنا في ميونيخ ولم تحصل على نقطة على الأقل فعليك أن تنظر في المرآة".

وشدد "يجب أن نكون أكثر تصميما على الفوز بالمباريات الكبيرة، نحن نضيع الأهداف لأننا لا نتحمل المسؤولية".

وبسؤاله عن اعتذار أونانا أوضح "أعتقد أنه يظهر تحمله المسؤولية والشخصية التي يحتاجها للوصول إلى مستويات عالية".

وتابع المدرب الهولندي "لكن هذا لا يتعلق بأونانا فقط فقط، أعتقد أن الأمر يتعلق بأداء الفريق".

وكان أونانا قد حمّل نفسه مسؤولية الخسارة أمام بايرن ميونيخ بعدما أخطأ في تقدير كرة الهدف الأول.

وأضاف تين هاج "علينا دعم أونانا على أرض الملعب ونساعده، على اللاعبين أن يفهموا أنهم في نفس الوضع منذ 11 عاما".

واختتم تين هاج تصريحاته "هناك أخطاء دائما في كرة القدم، لذلك لا تجعلها أكبر مما هي عليها، لم يكن أونانا فقط من تسبب في الهدف".