الرياضية: بنزيمة وحمد الله يورطان سانتو أمام الفتح

يعاني المدير الفني لنادي اتحاد جدة، البرتغالي نونو سانتو من أزمة هجومية خلال مواجهة فريقه المرتقبة أمام الفتح.

ويلعب اتحاد جدة أمام الفتح مساء اليوم الخميس ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن اتحاد جدة سيفتقد خلال الفتح، خدمات ثنائي الهجوم الأساسي الفرنسي كريم بنزيمة والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن بنزيمة سيغيب بسبب وعكة صحية تعرض لها مؤخرا.

فيما يعاني حمد الله من الإصابة في الكتف تعرض لها خلال مواجهة اتحاد جدة أمام أجمك الأوزبكي بدوري أبطال آسيا.

وأشارت التقارير إلى أن نونو سانتو سيلجأ للاعتماد على الثنائي البديل، هارون كمارا وصالح العمري إلى جوار رومارينيو وإيجور كورنادو لتعويض الغياب المؤثر لبنزيمة وحمد الله.

اتحاد جدة يدخل المباراة في المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن الهلال المتصدر.

فيما يتواجد الفتح في المركز السابع برصيد 11 نقطة.