الرياضية: بنزيمة وحمد الله يورطان سانتو أمام الفتح

الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 11:14

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - عبد الرزاق حمد الله

يعاني المدير الفني لنادي اتحاد جدة، البرتغالي نونو سانتو من أزمة هجومية خلال مواجهة فريقه المرتقبة أمام الفتح.

ويلعب اتحاد جدة أمام الفتح مساء اليوم الخميس ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن اتحاد جدة سيفتقد خلال الفتح، خدمات ثنائي الهجوم الأساسي الفرنسي كريم بنزيمة والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

أخبار متعلقة:
ميسي يخرج مصابا.. إنتر ميامي يهزم تورنتو برباعية سلة - أجوستي: مونديال الأندية تحد لأي فريق إفريقي.. وجمهور الأهلي أكثر حماسة من برشلونة أرتيتا: لعبنا مباراة استثنائية أمام أيندهوفن.. ورايا الخيار الأمثل مواعيد مباريات الخميس 21 سبتمبر 2023.. قمة بيراميدز ضد الزمالك وسلة الأهلي في المونديال

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن بنزيمة سيغيب بسبب وعكة صحية تعرض لها مؤخرا.

فيما يعاني حمد الله من الإصابة في الكتف تعرض لها خلال مواجهة اتحاد جدة أمام أجمك الأوزبكي بدوري أبطال آسيا.

وأشارت التقارير إلى أن نونو سانتو سيلجأ للاعتماد على الثنائي البديل، هارون كمارا وصالح العمري إلى جوار رومارينيو وإيجور كورنادو لتعويض الغياب المؤثر لبنزيمة وحمد الله.

اتحاد جدة يدخل المباراة في المركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن الهلال المتصدر.

فيما يتواجد الفتح في المركز السابع برصيد 11 نقطة.

اتحاد جدة الفتح الدوري السعودي
نرشح لكم
الفحوصات تؤكد جاهزية رونالدو للكلاسيكو السعودي الاتحاد السعودي يعتمد آلية مشاركة الأندية في البطولات الآسيوية بنظامها الجديد كريستيانو يشكر الشعب الإيراني على الاستقبال الذي لا يصدق اتحاد جدة يوضح إصابة بنزيمة وحمد الله بعد استقبال تاريخي لـ رونالدو.. النصر يفوز على برسبوليس بثنائية في دوري أبطال آسيا نونو سانتو: إصابة بنزيمة ليست خطيرة.. فضلت إراحته ضد أجمك الأوزبكي مدرب الهلال السعودي: ما فعله لاعبو نافباخور ليس له علاقة بكرة القدم دوري أبطال آسيا - في الدقيقة 101.. الهلال يتعادل مع نافباخور بمشاركة نيمار
أخر الأخبار
برونو: أونانا لا يتحمل الخسارة من بايرن وحده 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
بمشاركة 16 فريقا.. تحديد موعد انطلاق دوري الكرة النسائية 30 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يعلن أسعار تذاكر مواجهة سان جورج في دوري الأبطال 43 دقيقة | الكرة المصرية
الطويلة لـ في الجول: سعيد عبد العزيز مدربا للنجوم 47 دقيقة | الدرجة الثانية
سلة - بعد 25 خسارة لإفريقيا.. الأهلي يكتب التاريخ بأول انتصار للقارة في مونديال الأندية ساعة | كرة سلة
كرة سلة - إنجاز قاري.. الأهلي يفتتح مشوراه في كأس العالم للأندية بالفوز على إجنيت الأمريكي ساعة | رياضات أخرى
مباشر الدوري المصري - فاركو (0) - (1) مودرن فيوتشر.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة – الاتحاد يتعاقد مع نجم منتخب تونس ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 القبض على 3 لاعبين من ريال مدريد بسبب فيديو جنسي.. وبيان من النادي 2 تربع على عرش إفريقيا في إنجلترا.. رقمان تاريخيان كتبهما صلاح بعد صناعتيه ضد ولفرهامبتون 3 انتهت الكونفدرالية - أرتا سولار (2) - (0) الزمالك 4 انتهت السوبر الإفريقي - الأهلي (0) (1) اتحاد العاصمة.. اللقب جزائري