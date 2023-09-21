بعد طلبه إجراء مقابلة عقب الهزيمة من بايرن.. أونانا: خذلت الفريق.. لم نفز بسببي

طلب أندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد إجراء مقابلة عقب الهزيمة من بايرن ميونيخ مساء أمس الأربعاء في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.

أندري أونانا النادي : مانشستر يونايتد

وهُزم يونايتد بأربعة أهداف لهدفين في ملعب أليانز آرينا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكانت النتيجة تشير للتعادل السلبي وتسبب خطأ قاتل من أونانا في استقبال الهدف الأول من بايرن.

وتحدث أونانا لشبكة "سي بي إس سبورت" الأمريكية عقب المباراة قائلا: "من الصعب الهزيمة بتلك الطريقة، بدأنا جيدا ثم فقدنا سيطرتنا على المباراة، أنا من خذل الفريق".

وواصل "الفريق كان جيدا ولم نفز بالمباراة بسببي".

وأتم "بدايتي في مانشستر ليست جيدة، هذه واحدة من أسوأ مبارياتي، كانت فرصة كبيرة للعودة من الضغط الكبير الملقى عليا، هذا أمر صعب، ولكننا سوف نتحد معا".